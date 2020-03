Instagram ahora dispone de nuevas funciones y reacciones ante la crisis del Covid-19

Instagram, una de las redes sociales más importantes de la actualidad, quiere ser el punto de reunión y de entretenimiento para las personas que se encuentran en cuarentena debido al brote de virus del COVID-19. Instagram ha reportado un aumento en cantidad de usuarios conectados a la red, ya sea para ver las publicaciones de tus cuentas favoritas, platicar con amigos o para informarse y recibir la más reciente información por parte de las diferentes autoridades.

La plataforma digital anunció hoy temprano, martes 24 de marzo, que implementará una serie de nuevas funciones y medidas para hacer de Instagram sea un lugar más ameno y confiable para entretener e informar a las personas. Una de las principales novedades es Co-Watching, una herramienta que permite a amigos poder ver las mismas publicaciones a través de un chat con vídeo.

Co-Watching permitirá a amigos ver las mismas publicaciones y platicar sobre estas a través de un chat. Estos vídeos se pueden comenzar desde el icono de videollamada en los mensajes directos, ya sea desde un hilo ya existente o creando una nueva conversación. Durante la videollamada se podrán ver las publicaciones al tocar el icono de foto en la esquina inferior izquierda de la videollamada.

Eso sí, Instagram no solo se preocupa por el entretenimiento de sus usuarios. Ante la crisis, la red social quiere ser un centro de información confiable Instagram ahora mostrará sugerencias de cuentas verificadas como UNICEF o la Organización Mundial de la Salud cuando una persona quiera buscar información sobre coronavirus dentro del buscador de Instagram. La red social dice que esta función estará activa en todo el mundo durante las próximas semanas.

Además, Instagram está colocando una función, al menos en los países más afectados por el COVID-19, que tiene sugerencias para evitar el mayor contagio en esas zonas. Las sugerencias son firmadas por expertas organizaciones de salud, dice el anuncio. Así que si te aparece un nuevo círculo de historia de una cuenta que no has seguido, no te alarmes, es solo este mensaje con el que la red social quiere mantenerte informado.

Asimismo, la plataforma está usando cambios para reducir la información falsa compartida deliberadamente para engañar a los usuarios, por ejemplo, implementando medidas contra la información turbia por medio de revisiones de información confirmada.