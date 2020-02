Instagram comenzará a monetizar los vídeos de creadores en IGTV

¡Buenas noticias para los creadores de vídeos en IGTV! La red social comenzará a mostrar publicidad en los vídeos de larga duración de IGTV y los creadores de ese contenido podrán recibir ganancias bajo ciertas condiciones, claro está.

El sitio web TechCrunch, así como la filtradora Jane Manchun Wong revelaron hoy, viernes 7 de febrero, detalles de las primeras evidencias de un programa que permitirá a los creadores de contenido agregar vídeos de publicidad y monetizar por los anuncios. Hasta ahora, los influencers no han podido monetizar los vídeos en IGTV.

Posibles Condiciones

No obstante, el programa no será para cualquier usuario y aquellos que quieran colocar anuncios tendrán que pasar por unas pruebas de Instagram. YouTube, que ya permite monetizar los videos, también pone algunas restricciones como un número mensual de visualizaciones, así como un número de suscriptores. Tanto TechCrunch como Wong no han podido saber cuáles son los criterios que impondrá Instagram a quienes busquen monetizar en IGTV.

Ganancias

Es probable que Instagram tenga requerimientos similares a los de Facebook, matriz de la plataforma de vídeo y fotografía. Por ejemplo, Facebook solicita a los negocios que tengan un mínimo de 10,000 seguidores y 30,000 vistas de no menos de 1 minuto cada una. Si las cuentas cumplen con esos requisitos, Facebook les permite monetizar vídeos. Facebook entrega a creadores un 55 por ciento de las ganancias por publicidad en sus videos.