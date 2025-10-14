Integración de Apps e Inteligencia Artificial revela nuevas utilidades

La mayoría de nosotros somos simples espectadores de las capacidades que puede llegar a tener la inteligencia artificial. Continuamente, nos preguntamos acerca de los posibles alcances que puede llegar a tener esta tecnología, y cómo puede integrarse cada vez más a la rutina diaria. Por ejemplo, si eres usuario de Spotify, probablemente te interese conocer la nueva forma de usar ChatGPT que nos plantea OpenAI. Se trata de la integración de aplicaciones móviles a la herramienta, la cual te permite dar instrucciones y realizar acciones con la ayuda de uno de los motores IA más poderosos del mundo.

A través de esta función, ChatGPT será capaz de realizar tareas directamente en la app vinculada. Hasta el momento, solo un número limitado de aplicaciones se han aliado con OpenAI para tal finalidad, sin embargo, se espera que pronto se sumen otras plataformas. Lo que ha dado de qué hablar de manera significativa en los últimos días ha sido la función de crear una lista de reproducción en Spotify. Si vinculas tu cuenta con ChatGPT, esta será capaz de armar una lista personalizada para ocasiones específicas y bajo los parámetros que definas en el prompt.

La actualización confirmada de manera oficial por la empresa de Sam Altman, nos presenta una manera nueva de interactuar con otras aplicaciones de una venta de conversación en ChatGPT. En realidad, el proyecto se encuentra en una fase inicial, por lo que, se esperan mejoras en el proceso de integración. Podría considerarse una prueba piloto en la que participan algunas marcas como Canva, Booking, Coursera, Spotify, Zillow, Expedia y Figma. También hay que agregar que la función zoilo está disponible para ser utilizada en el idioma inglés, aunque no se ha habilitado para usuarios de la Unión Europea.

Asimismo, se han dado a conocer detalles, como la incorporación de interfaces visuales que permiten una mejor interacción con el chatbot sin tener que abandonar dicha pestaña de la conversación. Sin duda, un nuevo paso en las funcionalidades que puede aportar OpenAI para la interacción con el mundo digital moderno.