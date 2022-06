Inteligencia Artificial – Esta es la primera jueza desarrollada con IA por Israel

AI21 Labs es una empresa israelí que actualmente se encuentra en boca de todos gracias a su nueva creación. Se trata de una IA que realiza el papel de una jueza virtual basada en los conocimientos y respuestas, de una de las juezas más importantes y reconocidas del mundo, la estadounidense Ruth Joan Bader Ginsburg.

Esta nueva IA almacena más de 600.000 palabras que se han utilizado en el ámbito legal por medio de la jueza Ginsburg, la cual falleció hace unos años, y brinda sus servicios judiciales a través de un recuadro, el cual se convierte en un chat, con la capacidad de contestar a los usuarios si algo está bien o está mal. Para comunicarnos con esta AI debemos acceder a la web del programa que tiene por nombre Jurassic-1, y al realizar nuestras preguntas, estas deberán ser obligatoriamente en inglés.

Esta invención ha llamado la atención de abogados y jueces, los cuales, no dudaron en expresar abiertamente su opinión con respecto a esta nueva IA de AI21 Labs. Una profesora de la Universidad de Washington, Emily Bender, ha señalado que el hecho de que esta nueva AI tenga un almacenamiento de palabras de una jueza humana, y logre hablar con como una, no quiere decir que piense como ella, ya que, el racionamiento y las reflexiones que un caso amerita no lo puede brindar una inteligencia artificial.

Por medio de una serie de pruebas se dio a conocer que la nueva AI es una jueza virtual completamente imparcial, acción que también fue criticada por la RTVE, y David Martínez, un profesor de derecho de la UOC, donde han explicado que: «Un algoritmo no tiene por sí mismo ningún elemento de subjetividad, por lo que no es capaz de detectar las razones por las cuales se producen las conductas humanas». Por ahora, la nueva invención de AI21 Labs sigue a prueba, y en la actualidad se ha anexado a la justicia como un instrumento de apoyo.