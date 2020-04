iPhone 12: nuevo diseño filtrado y grandes cambios para Apple

El nuevo smartphone de Apple no tendrá ningún tipo de demoras en su lanzamiento y presentación, y ya hay una filtración de su posible diseño.

Hace algunos días, Apple sorprendió a los usuarios con el lanzamiento del nuevo iPhone SE, su terminal más barato en mucho tiempo. Recientemente, se ha filtrado el modelo del próximo año, específicamente el más avanzado, es decir, el que llevara el tan aclamado Pro.

Se estima que la firma de la manzana mordida presente en septiembre 3 nuevos iPhone, los cuales podrían ser el iPhone 12, 12 Pro y 12 Pro Max; aunque no se tiene conocimiento si solo serán el iPhone 12 o el iPhone 11s. No obstante, se ha rumoreado que Apple no tiene planeado ninguna demora en el lanzamiento de esta nueva serie de smartphones.

Desde que salió el iPhone X no ha habido muchos cambios, y la única cosa notable es el módulo de la cámara que tienen los iPhone 11. Con los iPhone 12 todo parece apuntar que sí habrá más modificaciones de diseño; serán mínimos detalles, pero estarán ahí, pues el notch cambiaría de tamaño al igual que el módulo de la cámara.

Fuente: Unocero

El diseño lo publicó EverythingApplePro, el cual ya está un 70% desarrollado, y esto señala que el diseño final podría ser un poquito diferente. Sin embargo, una de las cuentas de filtraciones más famosas de estos días, Ice Universe, acotó que este diseño es completamente real.

Como se nota en el video, el cambio que más destaca es el del notch, que finalmente vería su tamaño mínimo desde su lanzamiento con el iPhone X en 2017. Huawei ya comprobó que con el P40 Pro se puede tener desbloqueo facial por infrarrojos en un tamaño más pequeño; y, por fortuna, Apple también incluiría esto en su nuevo iPhone, aunque en vez de competir por el orificio en pantalla, seguirá con la idea del notch.

De igual forma, los bordes del dispositivo son mucho más finos gracias a este recorte del notch, por ende estará a la par de terminales como los Huawei P40 o los Galaxy S20.

Otra modificación notoria estará en la cámara, ya que se espera que el iPhone 12 siga teniendo 3 cámaras traseras, pero esta vez con un sensor escáner LiDAR, el mismo que se vio en el nuevo iPad Pro y que servirá para aprovechar la RA.