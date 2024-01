iPhone 15 Plus VS Samsung Galaxy S23+: características, diferencias y precios

Apple y Samsung. La eterna lucha. Cuando una de las marcas saca un nuevo teléfono es casi imposible no compararlo con el de la otra. Y es que los modelos de la gama alta luchan por entrar en los bolsillos de los mismos usuarios, por lo que ponen toda la carne en el asador.

Los de Cupertino presentaron hace unos meses su nueva familia de terminales. En ella está el iPhone 15 Plus, un dispositivo que destaca por su pantalla y autonomía, sin dejar de lado la potencia o el sistema de cámaras. Y aunque Samsung ya hace casi un año que lanzó al mercado sus dispositivos para 2023, y queda poco para renovarlos, continúan siendo muy buenas opciones.

El Samsung Galaxy S23+ es el teléfono intermedio en la gama alta de la firma surcoreana y rival directo de la propuesta de Apple. También destaca por los mismo puntos que el de la manzana mordida, así que puede ser complicado decantarse por uno u otro.

Es por esto que vamos a analizarlos en profundidad para conocer sus características, diferencias y precios, con el objetivo de que los usuarios confusos puedan salir de dudas.

Características Samsung Galaxy S23+ y iPhone 15 Plus

ESPECIFICACIONES IPHONE 15 PLUS SAMSUNG GALAXY S23+ DIMENSIONES Y PESO 160.9 x 77.8 x 7.8 mm y 201 gramos 157,8 x 76,2 x 7,6 mm y 195 gramos PANTALLA Super Retina XDR OLED de 6,7 pulgadas con tasa de refresco a 60 Hz, resolución de 1.290 x 2.796 píxeles, compatibilidad con HDR10 y Dolby Vision, brillo máximo de 2.000 nits y protección Ceramic Shield Dynamic AMOLED 2X de 6,6 pulgadas con tasa de refresco adaptativa de 1 a 120 Hz y resolución Full HD+ (1080 x 2340 píxeles), compatibilidad con HDR10+, función AOD y brillo máximo de 1750 nits (momentos puntuales) PROCESADOR Apple A16 Bionic Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 RAM Y ALMACENAMIENTO 6 GB128, 256 y 512 GB 8 GB256 y 512 GB CÁMARAS Trasera: cámara principal de 48 MP (gran angular) y ultra gran angular de 12 MPFrontal: TrueDepth gran angular de 12 MP Trasera: triple con sensor principal de 50 MP, 10 MP (teleobjetivo) y 12 MP (ultra gran angular)Frontal: 12 MP (gran angular) CONECTIVIDAD WiFi 6, Bluetooth 5.3, 5G, GPS, NFC, USB-C 2.0 (DisplayPort) WiFi 6E, 5G, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, USB-C 3.2 OTG BATERÍA 4.383 mAhHasta 26 horas de reproducción de vídeoCarga MagSafe a 15W, Qi a 7,5W e inversa por cable a 4,5W 4700 mAhCarga rápida USB-C a 45W, inalámbrica Qi a 15W y reversible a 4,5W SISTEMA OPERATIVO iOS 17 Android 14 con capa de personalización One UI 6 OTROS Face ID, certificado IP68, Apple Pay, detección de accidentes, servicio de emergencias vía satélite y Siri Sensor de huella ultrasónico, certificado IP68, Samsung Pay/Google Pay, Samsung DeX, Bixby/Google Assistant PRECIO Desde US$1098 Desde US$999

Pantalla : el iPhone 15 Plus tiene una pantalla Super Retina XDR OLED de 6,7 pulgadas con tasa de refresco a 60 Hz que alcanza los 2.000 nits de brillo en exteriores y que es compatible con contenido en alto rango dinámico HDR10 Dolby Vision, además de tener protección Ceramic Shield. El Samsung Galaxy S23+ tiene panel Dynamic AMOLED 2X de 6,6 pulgadas con tasa de refresco adaptativa de 1 a 120 Hz, HDR10+, brillo máximo de 1.750 nits y función AOD.

: el terminal de Apple tiene el chip A16 Bionic y el de Samsung integra el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

: el smartphone de Samsung viene con 8 GB de RAM y opciones de almacenamiento de 256 o 512 GB. El de Apple dispone de 6 GB de RAM y opciones de almacenamiento de 128, 256 y 512 GB.

: Apple apuesta por una nueva cámara principal de 48 MP en el iPhone 15 Plus y mantiene la ultra gran angular de 12 MP, así como la frontal TrueDepth de 12 MP. Samsung, por su parte, pone al S23+ tres cámaras traseras, siendo la principal de 50 MP y otras dos de 10 MP (teleobjetivo) y 12 MP (ultra gran angular). La frontal es de 12 MP gran angular.

: el teléfono de Apple tiene WiFi 6, Bluetooth 5.3, 5G, GPS, NFC y USB-C 2.0 (DisplayPort). El de Samsung dispone de WiFi 6E, 5G, Bluetooth 5.3, GPS, NFC y USB-C 3.2 OTG.

: Apple promete hasta 26 horas de reproducción de vídeo con su iPhone 15 Plus. El dispositivo de Samsung tiene batería de 4.700 mAh.

: iOS 17 en el iPhone y Android 14 con capa de personalización One UI 6 en el Samsung.

: iOS 17 en el iPhone y Android 14 con capa de personalización One UI 6 en el Samsung. Precio: el iPhone 15 Plus parte de los $1098 y el Samsung Galaxy S23+ de los $999, aunque es habitual encontrarlo más rebajado por tener casi un año en el mercado.

iPhone 15 Plus VS Samsung Galaxy S23+, ¿qué teléfono comprar?

Los iPhone 15 Plus y Samsung Galaxy S23+ son dos teléfonos bastante parecidos tanto en prestaciones como en precio. Pero tienen sus pequeñas diferencias. Si después de haber leídos sus características no te has podido decidir por uno u otro, vamos a comentar con más detenimiento sus puntos más fuertes y débiles.

Puntos fuertes y débiles del iPhone 15 Plus

+ Pantalla OLED

+ Brillo de hasta 2.000 nits

+ Buenas cámaras (nueva cámara principal de 48 MP)

+ Chip A16 Bionic

+ USB-C

+ Autonomía de hasta 26 horas de reproducción

+ Face ID

+ iOS 17 (y muchos años de actualizaciones de software)

– Pantalla a 60 Hz cuando debería ser a 120 Hz por su precio

– Velocidades de USB 2.0

– Carga rápida lenta

Puntos fuertes y débiles del Samsung Galaxy S23+

+ Pantalla OLED adaptativa a 120 Hz

+ AOD

+ Brillo de hasta 1.750 nits

+ Chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

+ Buenas cámaras

+ WiFi 6E

+ USB-C rápido

+ Batería de 4.700 mAh

+ Android 14

– No tendrá tantas actualizaciones de software como el iPhone 15 Plus

La pantalla

Empezamos con uno de los aspectos más importantes del teléfono: la pantalla. Ambos smartphones tienen buenos paneles al ser OLED y el nivel de brillo es bastante alto. No obstante, hay una característica que puede empañar la experiencia del iPhone 15 Plus: la tasa de refresco.

El iPhone 15 Plus tiene una tasa de refresco a 60 Hz, lo que no es nada habitual en 2023, casi 2024, para un teléfono de gama alta y de su precio. Apple reserva los 120 Hz para los modelos Pro, pero, al menos, debería haberlo dotado de 90 Hz.

El Samsung Galaxy S23+ tiene pantalla con tasa de refresco dinámica que va hasta los 120 Hz, y esto hace que el sistema se note más fluido, así como al usar las aplicaciones.

La autonomía

Uno de los puntos fuertes de los teléfonos de Apple, como el iPhone 15 Plus, está en la autonomía. No suelen tener las baterías de mayor tamaño, pero sí que están muy bien optimizadas para dar lo máximo, y este dispositivo de la compañía promete hasta 26 horas de reproducción de vídeo por carga.

Samsung también ha hecho un muy buen trabajo con el Samsung Galaxy S23+. Los compañeros de Xataka que pudieron analizarlo aseguran que rinde mejor que el Samsung Galaxy S23 Ultra. Consiguieron, en el ciclo más agresivo con más de dos horas de juego, cuatro horas de pantalla y un 35% de batería restante. Es bastante fácil llegar a las ocho horas de pantalla.

Las actualizaciones

Los usuarios que estiran al máximo sus dispositivos deberían tener en cuenta las actualizaciones de software, ya que no sólo añaden nuevas funciones, sino que también proporcionan parches de seguridad, algo que es importante cuando se busca aguantar el mismo dispositivo bastantes años.

Aunque Apple no proporciona una hoja de ruta, se espera que el iPhone 15 Plus reciba alrededor de seis años de actualizaciones, lo que está muy bien y encabeza a la compañía en la cabeza. Este es un aspecto en el que también está mejorando Samsung, que actualizará el S23+ hasta Android 17 y asegura que recibirá actualizaciones de seguridad hasta 2028.