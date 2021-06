La beta de Android 12 es la más descargada de la historia del sistema operativo

Google ha solido ser muy discreta en lo que respecta a dar datos concretos sobre instalaciones, especialmente desde que dejó de publicar los datos de distribución de versiones. A cambio, son más dados a seleccionar datos concretos como la velocidad de despliegue desde el lanzamiento. in embargo, Google nos ha dado a conocer la información sobre las descargas de Android 12 beta.

Según ha compartido en Twitter Dave Burke, vicepresidente de Ingeniería de Android, la versión beta de Android 12 es de lejos la que más se ha descargado e instalado de la historia. Por desgracia, no hay datos adicionales al respecto.

Una beta muy codiciada

Es un secreto a voces que Android 12 es una de las mayores actualizaciones de Android desde hace tiempo, especialmente en lo que concuerda a su cambio de diseño bajo el nombre de Material You. Es previsible que este cambio radical haya atraído a más personas a meterse en el lío que implica instalar una versión beta y la posible pérdida de datos al respecto.

Dave Burke nos da ahora el dato: la beta de Android 12 es la más instalada de la historia de las betas de Android, y por mucho margen. Como suele ser habitual la mayoría de las veces que Google presume de una cifra, no tenemos los datos concretos, aunque como jefe de ingeniería de Android, Dave Burke sin duda tiene acceso a las mejores fuentes al respecto.

La beta de Android 12 se lanzó para nueve móviles Pixel, a los que se suman once dispositivos de otras marcas, aunque no todos ellos tienen la beta ya disponible. Android 11 también estuvo disponible para nueve móviles de Pixel, así que al parecer el número de móviles soportados no es el factor determinante, sino las novedades del propio sistema operativo.

No es la primera vez que Google presume del despliegue de su sistema operativo, aunque sea en su versión beta. Está por ver si Google se animará a publicar de nuevo los datos de distribución, en los cuales nunca llegó a aparecer ni siquiera Android 11.