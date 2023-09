La beta de Android Auto 10.4 ya está disponible y viene con un nuevo diseño para el Asistente de Google

Tres semanas después de la última beta y una semana después de la última versión oficial, Android Auto ya tiene una nueva versión de pruebas para quienes forman parte de su programa beta o simplemente gustan de mantener la aplicación siempre a la última.

Teniendo en cuenta que Android Auto está teniendo errores últimamente en móviles Pixel o en Waze y otros problemas varios, cualquier actualización es siempre bienvenida. Como siempre, hemos probado Android Auto 10.4 beta en busca de novedades, pues Google acostumbra a no decir qué ha cambiado.

Android Auto 10.4 beta ya está aquí

Una nueva versión de Android Auto está disponible para descargar y, de hecho, es posible que ya se te haya actualizado si formas parte del selecto grupo de usuarios apuntados a su beta en Google Play. Se trata de Android Auto 10.4 beta, concretamente de la versión 10.4.1335 beta.

Google mantiene el mismo registro de cambios que ha acompañado a la aplicación durante meses, así que como siempre la hemos probado intentando encontrar alguna novedad. Lo que nos hemos encontrado es un nuevo diseño para el Asistente de Google con «luces de colores» en la parte inferior, similar al que existe en móviles desde 2020.

Ahora bien, Google ha probado varios diseños para el Asistente de Android Auto, así que es posible que algunos usuarios ya tuvieran este nuevo diseño. Android Auto está probando variaciones desde Android Auto 10.0, en julio. Se mantiene el botón de X para hacer que se calle el Asistente y, aunque hay espacio para que se muestre la útil transcripción de lo que el Asistente nos ha entendido, en mi caso no aparece ningún texto.

Parece claro que Google está pensándose cambiar el Asistente de Google en Android Auto, pero todavía no se han puesto de acuerdo sobre cuál es la mejor combinación. Esperamos que se aclaren pronto.

Por lo demás, Google no ha actualizado su lista de errores conocidos, así que aunque suponemos que se incluirán correcciones y mejoras internas, no sabemos cuáles. Ni rastro de otras novedades pendientes como el rediseño de los ajustes con Material You o el ajuste para cambiar la app que se abre al inicio.

Si quieres probar Android Auto 10.4 beta en tu móvil, se te actualizará automáticamente si formas parte del programa beta. De no ser así, puedes descargar el APK de Android Auto 10.4 desde APKMirror.