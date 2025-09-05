La carga inalámbrica renace con lo nuevo de UGREEN

Durante el desarrollo de la feria IFA 2025 que se lleva a cabo actualmente en Berlín, hemos tenido la oportunidad de conocer nuevos lanzamientos de algunas marcas. Seguramente habrás escuchado acerca de UGREEN, quienes han logrado sorprender a la mayoría de los consumidores con la presentación de su nueva tecnología de carga inalámbrica. En esta oportunidad, analizamos lo nuevo que trae MagFlow, una apuesta que hace la compañía por la carga inalámbrica, mejorando considerablemente los resultados que se podían obtener hasta el momento con dispositivos de la competencia.

Lo que un día es una novedad, a este ritmo de desarrollo, en unos pocos años es algo completamente obsoleto. Una prueba de ello son los cargadores tradicionales, con cables frágiles y molestos que terminan convirtiéndose en un problema a largo plazo. Cuando llegaron las primeras bases de carga inalámbrica, se hicieron aclamadas, pero luego se transformaron en molestos objetos que ocupaban una parte importante de la mesa.

Estos y otros aspectos han sido analizados por UGREEN con el objetivo de encontrar una solución que se ajuste a las necesidades del consumidor actual. Es así como han logrado desarrollar la gama MagFlow, que aparece por primera vez en IFA 2025. Como primer punto, han mejorado la compatibilidad, por lo que, no importa si eres usuario de Android o Apple, estas estaciones de carga inalámbrica funcionarán perfectamente.

Como aspecto de interés, nos traen una nueva certificación conocida como Estándar Qi2, la cual cuenta con una potencia de 25W. También han presentado el dispositivo portátil Mag Glow Magnetic Power Bank, el cual cuenta con una potencia de 10.000 mAh y 25W. Muchos comparan este dispositivo con una navaja suiza, ya que no solo se limita a la carga inalámbrica, pues cuenta con conexión USB-C.

El Mag Glow Magnetic Power Bank de UGREEN permite cargar hasta tres dispositivos y tarda un máximo de 2 horas en ofrecer la carga total. De esta manera, promete satisfacer las necesidades del usuario, sin tener que requerir de nada más para recargar los dispositivos. El precio de la Power Bank en España oscila alrededor de los 77 euros.