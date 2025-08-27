La teoría respaldada por Musk sobre una realidad simulada se expande

Aunque ya en el cine se había abordado este tema en películas anteriores The Matrix, cuando Keanu Reeves encarnó a Neo en este film, todo cambió. Desde entonces, lo que para muchos es una maravillosa producción de ciencia ficción, para otros es la revelación de lo que podríamos estar viviendo realmente. Una de las voces que ha hecho eco de esta posibilidad, es Elon Musk, el excéntrico magnate tecnológico.

Si alguien tan vinculado al mundo de la tecnología, fundador de Tesla, SpaceX y Neuralink, afirma algo así, al menos nos da para reflexionar. En sus constantes declaraciones, Musk ha afirmado, incluso con cifras, que existe una ínfima posibilidad de que estemos en la realidad base. Pero, ¿qué quiere decir esto?

Si no estás familiarizado con el tema de las simulaciones, es posible que las palabras de este caballero te resulten completamente ajenas.

Con esta hipótesis cobrando cada vez más fuerza, el millonario afirman que las probabilidades de que estemos en una realidad absuelta son de una entre miles de millones. Cabe destacar que Musk no es el responsable de que esta idea se extienda cada vez más entre las personas. Pero sí hay que aceptar que la difusión que puede aportar a una idea como esta puede generar un impacto considerable en la percepción que tenemos la mayoría sobre el mundo y la realidad conocida.

La idea de que nuestra existencia es meramente ficticia, y que existe una realidad alterna ha sido tema de discusión entre filosóficos, científicos y simples seguidores de esta idea. El trabajo publicado por Nick Bostrom en el año 2003, se ha convertido en un elemento crucial en la creencia de Musk. Uno de los puntos que destaca el trabajo titulado «Are You Living in a Computer Simulation?», indica que las simulaciones ya existen, y de hecho estamos viviendo dentro de una.

La bola de nieve se ha hecho tan grande, que hay científicos del MIT, investigando sobre las posibles anomalías en la física. Existe la teoría de que estos aparentes errores, podrían ser simples errores de código en la simulación. ¿Qué opinas al respecto? No olvides comentarnos tus teorías y experiencias relacionadas con el planteamiento de Musk.