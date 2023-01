Las actualizaciones Android 13 siguen siendo un desastre: sólo está en un 5 % de móviles

La pesadilla para Google de cada año vuelve a materializarse este 2023: las cifras de distribución que alcanza la última versión de Android son ridículas. Tras publicar los datos más actuales de la plataforma, Android 13 se queda con el 5 %, Android 12 con el 18,9 % y el triunfador es Android 11, que domina una cuarta parte de toda la distribución de la plataforma.

Todos sabemos que actualizar un teléfono con Android no es precisamente sencillo, ésta es una de las mayores espinas que el sistema arrastra desde sus inicios. Las nuevas versiones tardan en llegar a los móviles más recientes, los fabricantes no suelen dar más de dos actualizaciones clave (con suerte) y no es que mantengan un soporte de larga extensión. Y claro, las cifras de las versiones que más se utilizan en todo el mundo siempre muestran lo mismo: la más reciente no se adopta de manera mayoritaria hasta un año después del lanzamiento. Sí, Android 13: te miramos a ti.

Google sigue sin arreglar el problema de las actualizaciones

Las cifras de distribución de Android correspondientes a enero ya son públicas, Google las ofrece a través de la consola de Google Play. La empresa no ha sido muy transparente con estos datos, que estuvo meses sin mostrar de manera pública. Y no es de extrañar, lo último que querría Google es sacar pecho de un mal endémico en Android.

Tal y como demuestran las cifras oficiales de distribución (vía 9to5Google), Android 13 se mantienen en un puesto anecdótico a pesar de que ya lleva seis meses en el mercado: Google desveló la versión estable a mediados de agosto de 2022. Con esta ridícula adopción queda patente la falta de empeño por parte de las marcas en actualizar su vasto catálogo de móviles. Siempre teniendo en cuenta que el parque de dispositivos Android en uso es inmenso a nivel global: según Estatista, el 72 % de dispositivos en el mundo tiene instalado el sistema operativo de Google.

Las cifras de distribución quedan de la siguiente manera:

Android 13 (T) : 5 %.

: 5 %. Android 12 (S) : 18,9 %.

: 18,9 %. Android 11 (R) : 24,4 %.

: 24,4 %. Android 10 (Q) : 19,5 %.

: 19,5 %. Android 9 (Pie) : 13,2 %.

: 13,2 %. Android 8 (Oreo) : 9,5 %.

: 9,5 %. Android 7 (Nougat) : 3,7 %.

: 3,7 %. Android 6 (Marshmallow) : 2,8 %.

: 2,8 %. Android 5 (Lollipop) : 2,1 %.

: 2,1 %. Android 4 (KitKat): 0,7 %.

Las cifras están tomadas por Google en base a los dispositivos Android que utilizaron sus servicios hasta enero de 2023, incluida la tienda Google Play. Actualmente, Android 11 es la versión más utilizada, un sistema que lleva más de dos años en circulación. Y sorprende que Android 13, el más reciente, se utilice menos que Android 8 Oreo, con cinco años y medio a cuestas.