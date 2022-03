Las reacciones de WhatsApp empiezan a llegar a Android en la Beta

La pasada semana informamos que WhatsApp estaba probando su reproductor global de notas, y ahora vemos como el popular servicio de mensajería ha comenzado con las pruebas de otra esperada novedad y que ha sido muy demandada por los usuarios: las reacciones.

Tras varios meses de desarrollo, finalmente vemos como WhatsApp ya ha comenzado a probar las reacciones a través de su última beta, pero dicha novedad solo ha sido lanzada para una pequeña cantidad de probadores beta.

Las reacciones de WhatsApp no tienen ningún misterio para aquellos usuarios que ya usan otras aplicaciones como Facebook Messenger, Telegram o Mensajes de Google, ya que el funcionamiento es similar tal y como pudimos probar hace unas semanas.

Para reaccionar a un mensaje, foto, vídeo o audio tendremos que realizar una pulsación prolongada para seleccionarlo. Tras activarse el menú de opciones aparecerá encima del mensaje seleccionado seis reacciones (Me gusta, Me encanta, Me divierte, Me asombra, Me entristece y Rezo/Suplica).

Al seleccionar una reacción aparecerá en la parte inferior derecha del mensaje y solo podremos reaccionar a un mensaje con una única reacción, pero sí podremos cambiar la reacción todas las veces que queramos, siendo el remitente avisado por una notificación cada vez que volvamos a reaccionar a sus mensajes. Parece que las reacciones de momento solo estarán disponibles para los chats privados.

Se espera que a lo largo de las próximas versiones de WhatsApp Beta comiencen a llegar las reacciones a más usuarios hasta que estén disponibles para todos los probadores. Después las reacciones darán el salto a todo el mundo a través de su versión estable.