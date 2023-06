Lenovo – Así es el nuevo Thinkphone anunciado por la marca

Para muchas marcas, resulta un verdadero desafío abrirse paso entre la dura competencia existente en el sector de telefonía móvil. Lenovo es una marca que pocos asocian con teléfonos inteligentes, sin embargo, su propuesta con el nuevo Lenovo ThinkPhone by Motorola puede captar un poco de atención en los próximos meses. Las razones son obvias, pues se trata de un teléfono compacto y robusto, enfocado más que todo en el sector empresarial. Es un teléfono que fue presentado en la última edición de la feria tecnológica CES, por lo que, luego de deslumbrar con este lanzamiento, el Thinkphone de Lenovo finalmente ha comenzado a llegar a diferentes mercados de Latinoamérica.

Una de las características más importantes de este teléfono es que está orientado a un sector de los consumidores que se dedican principalmente a las actividades empresariales, y la experiencia se puede hacer mucho más eficaz al contar con una portátil Lenovo. Esto es lo que asegura la compañía, ya que a través de las características especiales y herramientas disponibles, se puede lograr una optimización del rendimiento y mejorar la productividad.

Esto no significa que no sea un teléfono apto para el entretenimiento, puesto que, se encuentra equipado con características de gama media-alta sobre las que conversamos un poco en este análisis. Lo primero que debemos saber es que incorpora una pantalla OLED de 144 Hz de tasa de refresco, con una intensidad de luz y brillo que provee un buen desempeño bajo la luz del día. Es un equipo que funciona de manera conjunta con todos los dispositivos de la línea Think de Lenovo, por lo que, es fácil interactuar con tu portátil desde el móvil.

Tiene una memoria RAM de 8 GB, 256 GB de almacenamiento y un procesador Snapdragon 8+ Gen 1, desarrollado por Qualcomm. Su sistema de cámaras está conformado por un sensor principal de 50 Mpx y un gran angular de 13 Mpx, mientras que la cámara frontal tiene un sensor de 32 Mpx. Ofrece una extensa autonomía con una batería de 5.000 mAh e incorpora su propio cargador de 68 W con tecnología Turbo Power.