LG podría abandonar el mercado de teléfonos móviles

El mercado de los teléfonos móviles está abarrotado de marcas que hacen difícil la tarea de seleccionar un verdadero dispositivo poderoso que nos permita obtener el mejor rendimiento y prestaciones en el ámbito de software y hardware. Pero mientras algunas marcas hacen lo posible por sobrevivir en este sector, hay otras que ven la posibilidad de abandonar el juego y ceder espacio a otras marcas. Tal es el caso de LG, quienes podrían dejar de lado la fabricación de dispositivos móviles pues están perdiendo dinero.

Es una noticia lamentable, sabiendo que LG cuenta con algunos proyectos bastante interesantes en desarrollo, como sus teléfonos doble pantalla, por ejemplo. Parte del comunicado emitido por parte del Director Ejecutivo de LG Electronics, Kwon Bong-Seok, decía: «Dado que la competencia en el mercado mundial de dispositivos móviles se está volviendo más feroz, es hora de que LG haga un juicio frío y tome la mejor decisión. La compañía está considerando todas las medidas posibles, incluida la venta, el retiro y la reducción del negocio de teléfonos inteligentes».

Esto no resulta nada estimulante para quienes hemos visto llegar al mercado algunos smartphones bastante poderosos e interesantes, los cuales no han podido generar una batalla decente en contra de sus competidores más importantes como Apple o Samsung. Una empresa fabricante de artículos electrónicos como LG no puede darse el lujo de perder 4.5 billones de dólares como ha ocurrido en los últimos años, ya que, han tenido 22 trimestres experimentando una caída masiva en sus ganancias.

Pero aún no renuncian a las esperanzas, ya que han realizado proyecciones positivas que podrían generar un cambio positivo en los números durante el desarrollo de este año. LG no ha lanzado un smartphone que realmente sea un competidor decente contra los buques insignia de Apple o Samsung, aunque no podemos negar que modelos como el LG V35 ThinQ o el LG G8 ThinQ tuvieron una buena receptividad por parte de los consumidores.