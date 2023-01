LG Signature OLED M es el primer televisor completamente inalámbrico que sale al mercado

El nuevo OLED de LG ofrece algo diferente. Es un bestial televisor de 97 pulgadas pero es difícil detectar a simple vista dónde está la novedad. Y es que se trata de una dispositivo «inalámbrico». Un televisor super minimalista que elimina la necesidad de utilizar cables como el de HDMI o el de antena.

LG Signature OLED M funciona con el nuevo sistema LG Zero Connect. En pocas palabras, funciona como como si fuera el Samsung One Connect, pero con una importante diferencia: no va conectado directamente al televisor. Es decir, la pantalla la podemos colocar en medio del salón y no tendremos cables que salgan de ella. Ni uno solo.

LG promete que la conexión inalámbrica entre la caja Zero Connect y el televisor es una «transmisión libre de fallos». Y para ello afirman que se ofrecerá al menos una imagen 4K con una tasa de refresco de 120 Hz.

Adiós a ese cable HDMI colgando del televisor

No hay una distancia oficial a la que podemos colocar la caja, pero se describen unos 10 metros como la distancia máxima. Suficiente como para colocar el centro de comando donde nos interese y tener la pantalla limpia en la pared o en el mueble. Sin cables por en medio.

Si a esto le sumamos que se trata de un televisor OLED con su estilizado grosor y diseño, el minimalismo de la LG Signature OLED M parece asegurado. La caja de conexiones la podemos colocar por ejemplo en una mesa y cuenta con los puertos que deberían estar en la pantalla, desde un puerto RJ45 para Ethernet hasta la entrada coaxial de la antena del televisor, pasando por dos puertos HDMI de los cuales uno es eARC, un jack de audio de 3.5mm, dos puertos USB y una entrada óptica digital.

La idea es sencilla. Todo lo que conectaríamos por cable al televisor, lo haremos en la caja Zero Connect, que luego retransmite inalámbricamente esta información de imagen y sonido al dispositivo. No se trata de Bluetooth, pero LG tampoco ha declarado cuál es la tecnología en la que se basa, sin más que afirmar que no se basa en el espectro WiFi y es una tecnología de transmisión propia.