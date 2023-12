Lista completa de los Samsung Galaxa a los que ya llegó el One UI 6

Android 14 ya está aquí de manera oficial, por lo que el siguiente paso que esperamos los usuarios de smartphones y tablets con el sistema operativo de Google es recibir la actualización a la última versión con todas sus novedades.

En el caso de Samsung, la compañía ya ha comenzado a actualizar sus dispositivos, apenas pocas semanas después del debut de Android 14 en su versión final. Algunos de los móviles más importantes en su portafolio ya han recibido One UI 6, basado en Android 14, que incluye sus propios cambios y mejoras en sus funciones. A continuación, podrás mantenerte al tanto de todos los dispositivos que ya tienen One UI 6, y si el tuyo se encuentra entre ellos, no dudes en actualizar cuanto antes.

¿Por qué actualizar a One UI 6.0?

La respuesta a esta pregunta es simple: la última versión del sistema operativo de Samsung incluye mejoras para la interfaz y la experiencia de uso, para el sistema de notificaciones, para los controles a la reproducción de multimedia, e incluso en materia de fotografía y vídeo. De hecho, una de las novedades más interesantes de la nueva versión de la capa personalizada de Samsung es un nuevo editor de vídeos con funciones más avanzadas, para crear clips más dinámicos y con mejor edición desde una app nativa.

En cuanto a la interfaz, el panel de ajustes rápidos cambia drásticamente en One UI 6, con botones dedicados para la conexión WiFi y Bluetooth, entre otras novedades, y también han mejorado el panel de notificaciones, con nuevas opciones de organización y más. Por último, la app de cámara es más intuitiva en One UI 6, con nuevos gestos y opciones para cambiar rápidamente la resolución de las fotos, entre otras.

One UI 6 no es un rediseño drástico del sistema operativo, pero sí cuenta con muchos cambios interesantes y mejoras en la experiencia de uso. Por otro lado, y al igual que sucede con cualquier dispositivo, mantener tu móvil actualizado a la última versión del sistema operativo trae consigo mejoras a nivel de seguridad y correcciones de posibles errores. Esto es así en cualquier smartphone, tablet, ordenador e incluso consola de videojuegos; siempre es recomendable mantener actualizados tus dispositivos.

Todos los dispositivos Samsung Galaxy que ya han recibido la actualización a One UI 6.0

Samsung tiene en sus planes actualizar un considerable número de dispositivos, e incluso han anunciado las fechas en las que comenzará a estar disponible el nuevo sistema operativo para los modelos compatibles. La compañía surcoreana ya ha actualizado varios modelos a la versión final y estable de One UI 6, y más están por venir.

Las actualizaciones se llevan a cabo de forma progresiva y por territorio, lo que significa que después de que Samsung las libera en un país, pueden pasar días o algunas semanas antes de que llegue a otros territorios. Por otro lado, incluso cuando está disponible en el país, la actualización tardará un poco en llegar a todos los usuarios.

Estos son los móviles y tablets que ya han sido actualizados a One UI 6.0, y dónde ha recibido primero la actualización: