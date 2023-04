Logitech G – The Mandalorian ya tiene su propia versión de auriculares gaming

Logitech G ha presentado oficialmente su más reciente incorporación a su catálogo de auriculares, y en esta revisión te compartimos todos los detalles acerca de ellos. Se trata de los Logitech G A30 Wireless, una versión bastante particular, que resulta ser una edición especial inspirada en The Mandalorian. Si eres seguidor de Star Wars, es probable que este accesorio deba formar parte de tu colección, ya que, han sido fabricados con acabados muy atractivos que han recibido buenas referencias por parte de los fanáticos.

Logitech G es una marca referente en cuanto a periféricos y dispositivos gaming, pero en esta oportunidad, no solo se han centrado en las especificaciones técnicas, sino que, han sabido combinar la potencia y calidad del sonido con un diseño bastante interesante que, sin duda alguna, despierta el interés en el consumidor por conseguir estos auriculares inalámbricos.

El nombre de este nuevo modelo de auriculares es bastante largo, sin embargo, la mayoría se refiere a ellos como los Logitech G A30. Esta nueva edición The Mandalorian no es más que una colaboración entre la marca tecnológica y Lucasfilm Ltd, lo que ofrece como resultado un headset personalizado que trae algunas especificaciones y características dignas de los dispositivos de Logitech G.

Incluye un sistema inalámbrico Lightspeed, lo que genera una latencia mínima y una calidad profesional en el sonido. Es compatible con Bluetooth, aunque también se puede conectar a través de un jack de 3.5 mm. Parte de las declaraciones de Peter Kingsley, director de marketing de Logitech G, fueron: “Con la nueva edición A30 Mandalorian, estamos orgullosos de haber diseñado unos auriculares que rinden homenaje al legado de The Mandalorian y la galaxia Star Wars. Esperamos que a los fans les guste tanto como a nosotros”.

Según los informes de la marca, estos auriculares cuentan con conectividad 2.4 GHz y una autonomía que permitirá utilizar estos dispositivos Logitech G hasta por 27 horas.