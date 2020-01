Mercedes-Benz – Se inspiran en Avatar para este coche presentado en #CES2020

En Las vegas se han vestido de gala para recibir a las marcas más importantes del mundo de la tecnología en #CES2020. Entre estos desarrolladores no puede faltar la industria automotriz, quienes han tenido una participación muy relevante en esta feria tecnológica.

Mercedes-Benz hizo su aparición en este evento, presentando el Vision AVTR Concept, un coche que ha sido inspirado en la película de James Cameron, «Avatar». La firma alemana nos tiene acostumbrados a romper con los esquemas y sorprender, pero esta vez nos han dejado sin aliento con este prototipo.

No solo es atractivo, deslumbrante y tecnológico, sino que, también resulta revolucionario y visionario, ya que, puede cambiar para siempre la forma en que conducimos los coches hoy en día. Si no has visto «Avatar», posiblemente no entenderás la referencia, pero basta con ver el coche para saber que no parece de este tiempo.

Este es el tipo de coches que esperábamos ver en el 2000, es la clase de tecnología que queríamos en las calles o en los aires cuando imaginábamos el futuro. El título que han dado a este coche es el AVTR Concept, lo que significa Advanced Vehicle Transformation.

Para conducir este vehículo presentado en CES 2020 por Mercedes-Benz, se requiere de una conexión biométrica entre el conductor y el coche. Para esto, solo debe colocar sus manos sobre la consola de control para proporcionar indicaciones acerca de los que debe hacer.

Los sensores y monitores pueden analizar los latidos del corazón y la respiración, permitiendo que la interacción del usuario con el coche sea absoluta. Es un coche amigable con el ambiente, ya que, para su fabricación se ha reducido el impacto ambiental al incorporar madera de «Karuun» y microfibra vegana.

Se espera que se confirme la integración de una batería orgánica, la cual integraría materiales como el grafeno y recursos reciclables. Su aspecto es alargado y con mucha iluminación que combina elementos azules y colores metálicos.

