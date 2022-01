Microsoft – Discontinúan definitivamente la Xbox One y Xbox One X

Es posible que entre tus planes se encuentre la posibilidad de conseguir una consola nueva de la generación anterior de la Xbox. Si es así, probablemente la tarea no será demasiado sencilla, pues Microsoft ha confirmado que la generación de Xbox One y Xbox One X ya no será fabricada.

Según un informe de la compañía, lo que queda en stock en las tiendas de esta serie de consolas es lo que podremos encontrar, una verdadera pena. Esta no es una noticia nueva, pues desde el 2020 la compañía ha decidido detener la producción de estas consolas.

Al detener la producción de las consolas Xbox One dieron prioridad absoluta a su maquinaria para dar toda la potencia para la Xbox Series X y Series S. Es el fin de una era dorada para la empresa, quienes experimentaron el ascenso en el mundo de los videojuegos a través de esta generación de Xbox One.

No deja de ser un poco confusa la razón por la que Microsoft ha tomado esta decisión tan aparentemente inesperada. La Xbox One continúa siendo una alternativa bastante viable para muchos, y si eres un nostálgico de esta versión de la consola, pues lo mejor es que la consigas pronto antes de que se agoten definitivamente.

No descartamos que el precio de esta consola aumente ante la sensación de escasez, pero lo que sí podemos asegurar es que en muchos quedarán agradables recuerdos de esta consola Xbox One, uno de los mejores dispositivos de videojuegos jamás creados, aunque con poca popularidad.

La Xbox One no fue un competidor decente contra la PS4; y si comparamos el éxito de la Xbox 360, básicamente entendemos la decisión de la compañía por detener la producción de la misma. Microsoft prefiere enfocar toda su energía y potencial en crear nuevas consolas para los consumidores y dejar a través lo que no funcionó en su momento.