Microsoft está evaluando cambiar por completo el menú de inicio de Windows 10

¿Buenas o malas noticias? No lo sabemos, pero lo cierto es que Microsoft reveló que podría realizar nuevos y drásticos cambios en su sistema operativo en el podcast de Windows Insider, según reportó The Verge. Estos cambios estarían diseñados para hacer que el menú de inicio sea visualmente más uniforme, dice Microsoft, y para ello dejaría de dar tanto énfasis a un elemento característico de Windows 10: las Live Tiles.

Las Live Tiles son esas «baldosas» o (pequeños cuadros animados) en las que se encuentran el logo y el título de las aplicaciones o widgets dentro del menú de inicio y que actualmente tienen colores muy llamativos. Para muchos, esta es una característica muy apreciada en el menú, para otros esto fue un error de Microsoft desde su implementación.

The Verge ha mostrado un concepto no confirmado con una imagen en la que se aprecia el menú de inicio con estas baldosas, pero sin los colores de fondo que tienen actualmente, simplemente se mantendrían las cuadrículas y los iconos con un fondo transparente o un fondo seleccionado por el usuario. Por el momento desde Microsoft no confirman este cambio y según The Verge la compañía «solamente está explorando posibilidades».