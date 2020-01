Microsoft pagará US$20,000 por cada fallo que descubras en Xbox Live

Microsoft ha anunciado la puesta en marcha de su programa, Xbox Bounty, un programa que otorga grandes recompensas a los jugadores que descubran alguna vulnerabilidad de seguridad en la red o los servicios de Xbox Live, su servicio de videojuegos en línea. De acuerdo con lo anunciado por la compañía, estas recompensas irán desde los US$500 hasta US$20,000, dependiendo del tipo de falla, y Microsoft no descartó la posibilidad de hacer pagos más altos dependiendo de la calidad del informe y de lo grave la vulnerabilidad reportada.

Esto no es nuevo en el mundo de la tecnología y desarrolo. Apple también tiene su propio programa de recompensas para aquellos que le ayuden a encontrar fallos de seguridad en sus sistemas operativos. La empresa de Cupertino abrió en diciembre de 2019 su programa de recompensas de errores para que pudiera participar cualquier investigador de seguridad, y aumentó sus cifras de recompensa por reportar errores de US $200,000 que ofrecía anteriormente a US 1.5 millones.

Más allá de la seguridad, Microsoft tiene programas de recompensas para otros productos. La empresa lanzó en 2016 su programa Microsoft Rewards con el da puntos a la gente por usar, por ejemplo, su navegador Bing. Estos puntos se pueden canjear por vales o créditos en lugares como Ikea, Starbucks o Nike.