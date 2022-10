¿Miedo a perder o a que te roben tu teléfono? Estos ajustes pueden ayudarte a estar más tranquilo

¡Admítelo! Todos vivimos con el miedo constante de perder nuestro teléfono. Y es que recuperar el móvil cuando se extravía no es algo habitual, pero siempre hay maneras de aumentar las posibilidades de recuperarlo. Dos son las más útiles en Android: el sistema de localización a distancia y la firma en la pantalla de bloqueo. Te explicamos cómo configurar ambas en tu teléfono: nunca se sabe si las vas a necesitar.

Aumenta las posibilidades

Siendo realistas, recuperar el teléfono cuando éste desaparece, ya sea por pérdida o por robo, resulta complicado, a menudo imposible. Aun así, no por ello hay que perder la esperanza, tampoco hay que abandonar la búsqueda. Y Android tiene varios trucos escondidos que facilitan la recuperación.

Encontrar mi Dispositivo es una función nativa en Android que hace uso del servicio de localización de Google para poner el teléfono sobre el mapa. Se encuentra activado por defecto, pero puede darse el caso de que se desactivara si el dueño del móvil estuvo personalizando las opciones de privacidad.

Para que un móvil sea localizado cuando se extravíe hay que realizar los siguientes pasos:

Accede a los ajustes de tu Android y busca el menú de «Google».

Ve a «Encontrar mi dispositivo».

Asegúrate de que « Usar Encontrar mi dispositivo » se encuentra activado.

» se encuentra activado. Vuelve al menú de ajustes y busca las opciones de «Ubicación».

Entra en «Servicios de ubicación».

Ve a «Precisión de la ubicación de Google» y asegúrate de que está activado.

Una vez asegurada la configuración toca probarla: basta con acudir a la web de Encontrar tu móvil, o con instalar la app Android, para localizar el móvil Android asociado a la cuenta de Google. De esta manera, y siempre que el teléfono se mantenga conectado y con cobertura, éste enviará su ubicación precisa para que se pueda recuperar. Además, la función Encontrar tu Dispositivo permite borrarlo a distancia o alertar a quien se encuentre el teléfono.

Esta configuración de búsqueda es vital para localizar cualquier Android, aunque tiene su lado negativo: todas las ubicaciones precisas del teléfono se compartirán con Google y quedarán asociadas a la cuenta.

Pon un mensaje de recuperación en la pantalla de bloqueo

Aplicar un sistema de bloqueo que dé la máxima seguridad al móvil nos parece una excelente recomendación: aparte de la huella dactilar, si es que el teléfono cuenta con ella, lo mejor es utilizar un PIN de al menos seis cifras. Además, resulta muy útil una función de Android que no es muy conocida: la firma en la pantalla de bloqueo.

Dado que la pantalla de bloqueo es lo único que verá quien encuentre el teléfono perdido, si en dicha pantalla aparece algún dato que le permita devolver el móvil siempre habrá más posibilidades de que esto ocurra. Eso sí, hay que tener cuidado con la información que se coloca en esa pantalla; no en vano tampoco conviene que personas extrañas conozcan la dirección personal del dueño del móvil, por ejemplo.

Veamos los pasos para dejar un mensaje de localización en la pantalla de bloqueo.

Accede a los ajustes de tu Android y entra en el menú de «Pantalla».

Busca las opciones de «Pantalla de bloqueo».

Selecciona «Añadir texto a pantalla de bloqueo» y escribe el mensaje de recuperación que desees.

En móviles Samsung la opción se encuentra dentro del menú «Pantalla bloqueo», en «Información de contacto».

En MIUI debes ir a «Pantalla siempre activa y pantalla de bloqueo». Después entra en «Formato del reloj de la pantalla de bloqueo» y rellena el mensaje que desees en «Información del propietario en la pantalla de bloqueo».

En móviles con ColorOS y derivados debes acudir a la personalización de la pantalla activa. Después, entra en «Ajustes de pantalla», ve a «Mostrar mensaje» y escribe el texto que desees.

¿Y cuál es el mejor mensaje de recuperación que se puede poner? Lo ideal es incluir un número de teléfono que siempre esté localizado, también sirve una dirección de correo electrónico. Ambos son lo suficientemente anónimos como para no representar un grave riesgo de privacidad. Si quien encuentra el teléfono no tiene intención de quedárselo, seguramente use la información para devolverlo.