Minecraft: gamers buscan recrear el mundo en el videojuego

El intrigante proyecto aspirará a recrear el mundo a escala 1:1

La franquicia de Microsoft, Minecraft, ofrece la oportunidad de que sus jugadores recreen cualquier cosa en el videojuego. Por los momentos, uno de los proyectos más interesantes de la franquicia es la recreación de monumentos o ciudades enteras, lo que indica que los jugadores quieren crear un mundo virtual igual a la realidad.

Llevarlo completamente a Minecraft es una labor inmensa que llevaría demasiado tiempo. No obstante, un usuario ha comenzado este proyecto y ha llamado a todos los gamers del mundo a poner su grano de arena.

A través de un video en su cuenta de YouTube, el gamer PippenFTS, tomó la decisión de replicar el mundo entero en Minecraft en una escala 1:1, o sea, del mismo tamaño del de la vida real.

La altura máxima que Minecraft acepta es de 255 m, lo que no permitiría representar los lugares más altos de la Tierra. Sin embargo, gracias al mod Cubic Chunks es posible crear cubos de 16 m de largo, ancho y alto, lo que entonces podría recrear el punto más alto del mundo y representarlo sin una escala menor.

Crear en todas las regiones de forma manual, cubo por cubo, sería una tarea casi imposible. Pero esto se solucionó con ayuda del mod Terra 1-1, que recopila la información de archivos cartográficos como Google Maps y así genera una réplica del mundo, con detalles de relieve, bosques e incluso clima, lo cual es una versión muy similar del mundo en el videojuego.

Esto, no obstante, no termina allí. El mundo que se crea a partir de estas 2 importantes herramientas está muy lejos de ser fiel al real. Pese a que Terra 1-1 creó un mundo similar al que habitamos, en realidad los detalles son muy vagos. Por ejemplo, las Pirámides de Egipto no están muy definidas y las ciudades no tienen edificios.

Es por esto que PippenFTS ha invitado a los gamers de todo el mundo para contribuir a la causa y que entre todos le den detalles a este mundo. La forma de hacerlo es simple, pues cada usuario debe instalar el mod y elegir los lugares que quiere replicar en el juego. De este modo, para ingresar a la región que quiera, debe ingresar las coordenadas y comenzar a construir.

Se estima que cada jugador posea información única luego de editar el mundo en su juego. Luego de que haya diferentes gamers con diversos lugares hechos, lo que se intentará es juntarlos todos gracias a un mod de edición en un mismo mundo que contenta todas las construcciones de cada usuario y formar el mundo virtual.

El proyecto se lanzó hace pocos días y la comunidad de Minecraft ha dado una respuesta positiva. Para coordinar los ánimos, se creó un servidor en Discord que ya cuenta con más de 39 mil miembros y el video ha tenido más de 5 millones de visitas.

Si quieres formar parte de este asombroso proyecto para empezar a construir en la recreación del mundo, es necesario que tengas Forge y los mods Cubic Chunks y Terra 1-1. PippensFTS indica que solo se necesitaría MultiMC para ejecutar el título.

Pasos para entrar al mundo a escala real de Minecraft

Crear una instancia 1.12.2 en Forge.

Cargar en el juego los mods requeridos (los relacionados con Cubic Chunks y Terra 1-1).

Crear un nuevo mundo y cambiar el tipo a Planet Earth

Ingresar las coordenadas del lugar a construir (latitud y longitud), al igual que la altura estimada. Es importante decir que cada cifra debe tener 5 decimales.

El lugar en el que apareciste es el correspondiente al de las coordenadas, así que ya puedes comenzar a construir.

A continuación puedes ver el video de cómo hacerlo.

¿Quisieras participar en este proyecto comunitario? ¿Crees que todos puedan recrear y hacer detalles de todo el mundo? Déjanos tus comentarios.