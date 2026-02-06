Minix Neo Z95: Una PC tan pequeña que puedes llevarla en tu bolsillo

La relación de potencia y tamaño se ha mantenido en constante evolución desde las primeras computadoras. Al ritmo que vamos, en un par de décadas los ordenadores no serán más grandes que una moneda. Minix es una empresa que ha sido foco de atención desde hace un par de lanzamientos, y en esta oportunidad vuelve a impresionar con la presentación del Modelo Neo Z95. Estamos frente a una crisis global en torno a la RAM, por lo que, las compañías han centrado sus esfuerzos en desarrollar dispositivos más compactos sin sacrificar la potencia y el rendimiento.

La promesa de que puedes llevar el Mini PC Minix Neo Z95 en tu bolsillo es una realidad. Pero esta propuesta no se centra únicamente en lo compacto, sino que sea realmente funcional. En este análisis te comentamos un poco acerca de las prestaciones de este modelo de PC que tiene unas dimensiones de 88×88 mm y un grosor de apenas 43 milímetros.

Lo primero que hay que destacar es su procesador, un Intel N95 de 12va generación. Este cuenta con 4 núcleos, 3.4 Ghz y está elaborado en 10 nm. Se ha integrado un motor gráfico Intel HD de 16 unidades, el cual es capaz de alcanzar una velocidad máxima de hasta 1,2 Ghz. Con respecto a la RAM de la Minix Z95, esta cuenta con 16 GB, modelo LPDDR 5 de 4000 MHz.

La posibilidad de ampliar el almacenamiento a 4 TB hace de esta PC una excelente alternativa, una que llega montada originalmente con una SSD M.2 de 512 GB. Es compatible con Linux, aunque el sistema operativo preinstalado es el Windows 11 Pro. Entre otras características, cuenta con refrigeración activa silenciosa, además de contar con soporte VESA para poder instalar el PC detrás del monitor y hacer que sea mucho más discreta.