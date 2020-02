Motorola: Lo que sabemos hasta ahora del Edge Pro

La presencia de Motorola en los últimos años ha sido muy intermitente, y no nos sorprenden con un buque insignia que permita dar una relevancia importante a la marca desde hace un tiempo. Con el anuncio del nuevo teléfono plegable, quedamos un poco decepcionados por su precio, pero aun hay una luz en el camino para Motorola.

Hablemos del Motorola Edge Plus un teléfono inteligente del que poco se sabe, pero las filtraciones han venido revelando un panorama medianamente claro de lo que podemos esperar de él.

La imagen oficial de este motorola no ha salido al mercado más que algunos renders que se han filtrado en la red. Mucho se ha hablado acerca del nombre oficial del nuevo dispositivo, pues también se comenta que llevaría por nombre Motorola One 2020, aunque a muchos nos gusta llamarlo Edge Plus.

La configuración de este equipo se basa en la instalación de una cámara para los selfies que se instalaría en la parte superior izquierda del teléfono. Se espera que sea un orificio más discreto del que hemos visto en modelos anteriores desarrollados por este fabricante, como ocurrió con el One Vision.

En relación al chasis, se espera que este nuevo teléfono inteligente de Motorola cuente con materiales de vidrio y metal, lo que lo haría lucir elegante pero resistente. También se espera la instalación de algún tipo de identificación biométrica, entre lo que destaca el lector de huella dactilar o el Facial ID.

Un tamaño adecuado sería de 6.67 pulgadas, con una resolución de 2.380 x 1.080. Mucho se ha hablado de que el chip que montará es el Snapdragon 685 de Qualcomm, lo que vendría complementado por una RAM de 8GB o 12GB.

La autonomía va a depender de su batería, cuya potencia se espera que sea de 50170 mAh. El soporte 5G debe ser una norma obligatoria, mientras que el sistema operativo deberá instalar el Android 10.