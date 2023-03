Motorola muestra un concepto nuevo con el Rizr Rollable

Algunos proyectos conceptuales en el mundo de la telefonía puede que no vean la luz, quedándose archivados como simples ideas, que para muchos resultan atractivas y poco interesantes para otros. Sin embargo, existen algunos modelos como el Motorola Rizr Rollable Concept que no pueden pasar por debajo de la mesa, y no pueden ignorar esta propuesta, ya que, podrían negarse ante los posibles avances que podríamos experimentar en el mundo de los teléfonos móviles.

En el marco de uno de los congresos más importantes de la tecnología, el MWC 2023, una feria mundial de telefonía que se lleva a cabo en Barcelona, España, vimos como Motorola presentó abiertamente este proyecto. Como comprenderás, se trata de una tecnología en desarrollo, cuyos avances han sido revelados en esta feria, dejando a más de uno de los presentes sin palabras.

Desde hace mucho tiempo la empresa ha querido dar un golpe certero a la competencia con un concepto innovador y visionario, una oportunidad que parece ser la definitiva para Motorola. Si hacemos un poco de memoria, podemos encontrar un poco de referencia a la historia de este fabricante en este modelo, ya que, si hay algo que define perfectamente a esta empresa, son los teléfonos plegables o flip.

Entre las múltiples cualidades que podemos citar de este teléfono está el hecho de que dispone de un tamaño sumamente compacto, el cual, es muy inferior en comparación con el resto de los teléfonos de la competencia. Tiene una pantalla POLED de 5 pulgadas, con una relación de imagen 15:9. Lo que nos ha resultado fascinante es el hecho de que con solo presionar dos veces el botón de inicio, el teléfono puede expandir su pantalla, consiguiendo un tamaño de 6.5 pulgadas.

Sin embargo, las pruebas realizadas indican que es un móvil un poco pesado en comparación con otros similares, con un peso de 210 gramos. Por el momento no se ha confirmado la fecha de lanzamiento oficial por parte de Motorola, pero es probable que este móvil no pase desapercibido al llegar al mercado.