Motorola – Planea lanzar 2 teléfonos en 2023 ¿Vuelven los RAZR?

Cualquiera que escuche el nombre de Motorola con respecto a la telefonía móvil, rápidamente puede asociarlo con dispositivos robustos, duraderos y con configuraciones que nada tienen que envidiar a la competencia. Sin embargo, el trabajo de la compañía no ha sido sencillo para poder entrar en un mercado competitivo en el que lideran marcas como Apple, Samsung, Huawei o Xiaomi.

La era dorada de los teléfonos Motorola parece haber quedado en el pasado, ¿o no? Según reportes, la marca se encuentra trabajando en dos nuevos modelos de teléfono RAZR, los cuales saldrían a la luz en el año 2023. Esta parece ser una noticia que no agradará demasiado a Samsung, ya que, si retrocedemos un poco en el tiempo, podemos recordar cómo la hegemonía de Motorola era absoluta cuando apenas la serie Galaxy estaba por llegar.

Hay un aspecto en el que no podemos discutir, y es que en cuanto a teléfonos plegables, Samsung lleva la batuta y no parecen estar dispuestos a ceder ni un poco de terreno. Sin embargo, nada está escrito, y la historia puede reescribirse el próximo año si Motorola mueve sus piezas con precisión. Aunque Samsung es líder en este sector, no son los únicos capaces de ofrecer calidad y durabilidad en sus dispositivos.

Tenemos que ser honestos, los intentos de Motorola de dar vida nuevamente a la serie RAZR fueron muy lamentables, respaldados por una campaña que apenas consiguió una mínima visibilidad en medio de una sombra generada por una competencia difícil de derribar. Si los rumores son ciertos, a la empresa le queda aún combustible para lanzar una nueva versión del RAZR, aunque no serán discretos, no lanzarán uno, sino dos nuevas versiones, que si todo es correcto, llevarán por nombre Juno y Venus.

Si Motorola logra abaratar los costes de producción y reducir el precio de su buque insignia, es probable que se convierta en un verdadero dolor de cabeza para Samsung, quienes no parecen tener un contendiente decente en esta categoría de teléfonos plegables.