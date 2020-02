Motorola – Sale a la luz una versión dorada del Razr 2020

El Motorola Razr Plegable continúa generando comentarios, y es que el retorno de uno de los modelos más vendidos en una versión “recargada» ha no ha sido nada discreto. La nueva información que destaca sobre este smartphone es que contará con una versión color oro, y quizá sea la que mejor le vaya, pues su precio no es económico.

El poder del dorado

El dorado es un color que siempre se ha vinculado con poder y riqueza, con un aspecto brillante que llama la atención, así que es posible que la compañía use este recurso para cautivarnos con esta reinvención del «Moto Razr».

En los días pasados se generaron los comentarios de que este dispositivo podría tener cierta deficiencia en sus bisagras. Con este punto desfavorable, pagar un precio de más de 1000 dólares sería una locura, pero Motorola confía en que este modelo será un éxito de ventas.

No podemos negar que este Razr en color oro se ve espectacular, pues pocas son las cosas que no se ven elegantes y exclusivas cuando se combinan con este color en particular. Lo cierto es que no hay una confirmación sobre esta versión del Motorola Razr Plegable, pero nos llama poderosamente la atención.

Un retorno imponente

Este teléfono inteligente que contará con el formato almeja, solo es la modificación de uno de los dispositivos más vendidos en la historia de la telefonía móvil. El Razr ha decido volver de las cenizas para competir con marcas como Samsung y Huawei, quienes ya han avanzado algunos pasos con sus teléfonos plegables.

La filtración que habría sido publicada por Evan Blass cuenta con vagos detalles adicionales sobre algo más allá de su aspecto. El color dorado prevalece y desmiente las teorías de que solo estaría disponible en color negro. Esto abre la posibilidad de que en Motorola podría estar trabajando en más versiones de otros colores.

Hasta la fecha conocemos que la versión de color negro del Motorola Razr contará con un procesador Snapdragon 710, con una memoria RAM de 6GB. Su almacenamiento será de 128GB. Con una pantalla de 6.2 pulgadas cuando se encuentra abierta y una pantalla pequeña en la parte exterior de 2.7 pulgadas.