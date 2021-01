Netflix: cómo comprobar si hay problemas de conexión en la app

Por si alguna vez te has preguntado porque tu app de Netflix falla aún teniendo una buena conexión estable de WiFi, quizás este artículo te ayude a solventar algunas dudas. A todos nos molestan las series que no cargan, la lentitud, los problemas de conexión y ni hablar de los errores que no sabes de dónde vienen.

Vamos a explicarte cómo puedes comprobar si los problemas de conexión vienen desde la aplicación de Netflix o si, por el contrario, es tu red la que está dando problemas. De esta forma tendremos información sobre el estado de la red de forma sencilla.

Comprobando el estado de la conexión en Netflix

Aunque no es una opción muy conocida, Netflix permite a los usuarios comprobar el estado de la conexión. Se puede hacer desde los propios ajustes de la app, sin tener que instalar nada aparte. Si queremos comprobar si nuestro móvil se está conectando correctamente al servidor de Netflix, no tenemos más que seguir estos pasos.

Abre la aplicación de Netflix

Vete a ‘más’

Abre ‘configuración de la app’

Abajo, en diagnósticos, pulsa sobre ‘comprobar red’

Dale a ‘iniciar prueba’

Listo, la prueba es bastante sencilla y nos da los únicos dos datos que tenemos que saber: si estamos conectados a internet y si estamos conectados al servidor de Netflix. Si tenemos conexión de red pero el servidor de Netflix no responde, no podremos ver contenidos, aunque nuestra conexión a internet funcione perfectamente.

Se trata de un proceso sencillo que podemos realizar cuando tengamos algunos problemas de conexión con Netflix, para detectar si es problema de la app o de nuestro proveedor de servicios de Internet, nuestro router o el WiFi (o conexión de datos, en el caso que estés usándolos).