Netflix estrena videojuegos en su app para Android

Netflix tiene buenas noticias para los amantes del gaming. Es probable que ya lo hayas notado en la versión móvil de la app en su más reciente actualización. Lamentamos informar que este artículo solo alegrará a los usuarios de Android, ya que los cambios todavía no se hacen efectivos en la versión de iOS de la plataforma de streaming.

Los primeros juegos que se incorporaron en la aplicación de Netflix comenzaron aprobarse en la versión para Polonia, y al parecer, las cosas han funcionado bastante bien. Es el momento de conocer los juegos exclusivos de esta empresa, la cual comienza a dar pequeños pasos en un ámbito completamente diferente y con objetivos bastante ambiciosos.

La posibilidad de jugar Stranger Things: 1984 o Stranger Things 3: The Game, es algo que seguramente va a cautivar no solo a los fanáticos de la serie, sino que su aspecto retro es un punto fascinante para el público «boomer». Algunos de los otros juegos disponibles que hemos visto en la app Android de Netflix son Shooting Hoops, Card Blast y Teeter Up. Como era de esperarse por parte de Netflix, la accesibilidad es bastante simple, ya que encontraremos un apartado exclusivo para los nuevos juegos que se irán incorporando progresivamente en los próximos meses.

Los videojuegos en Netflix son una realidad, y si te gustan los títulos con una estética simple, pero con buena estabilidad y temáticas interesantes, vale la pena darles una oportunidad a las 5 alternativas actuales. Aunque los dispositivos Android contarán con esta característica desde este 3 de octubre, a uno no se anuncia una fecha de inclusión para los usuarios iPhone o iPad.

Por el momento no se ha hablado de inclusión de publicidad en los juegos. Al parecer, la empresa ha copiado parte de las políticas establecidas en la «Apple Arcade», por lo que, al menos por el momento podemos jugar sin interrupciones.