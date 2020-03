Netflix y ONU Mujeres lanzan una colección especial de programas solo para mujeres

Netflix ha anunciado una colaboración especial con la organización ONU Mujeres que implica el lanzamiento de una lanza una colección especial de películas, series y documentales denominada: «Porque ella vio». La colección ha sido seleccionada por directoras y actrices como Salma Hayek (Frida), Cecilia Suárez (La casa de las flores), Yalitza Aparicio (Roma) y Millie Bobby Brown (Stranger Things), entre otras.

Según Anita Bhatia, directora ejecutiva adjunta de ONU Mujeres, «esta colaboración se centra en aceptar el desafío de contar historias de mujeres y mostrar a las mujeres en toda su diversidad. Se trata de hacer visible lo invisible y de demostrar que la sociedad solo podrá prosperar si se representan e incluyen a las mujeres en la pantalla, detrás de cámara y en todas nuestras narrativas».

La colección también tiene como objetivo celebrar el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo, y que este año tiene como tema oficial: «Soy de la Generación Igualdad: Por los derechos de las mujeres». De acuerdo con Netflix, la colección pretende celebrar las historias que marcaron a varias mujeres dentro del medio. Entre los títulos están las series y películas Inconcebible, Lionheart, Orange is the New Black y Sex Education.

Si quieres buscar el contenido de esta colección, lo puedes hacer al escribir «Netflix.com/BecauseSheWatched» en tu navegador o al escribir en el buscador de la aplicación «Porque ella vio». Cada título estará marcado con el nombre de la actriz o directora que lo eligió.