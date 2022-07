NFT – Un enfoque en el Blockchain y el Metaverso de la mano de Polium

Un nuevo lanzamiento está siendo tendencia en el mundo de los NFT y los videojuegos, se trata del prototipo de una consola creada por Polium. Estamos hablando de Polium One una consola diseñada con la tecnología blockchain, enfocada para los criptojuegos y el metaverso, publicada en la web oficial de Polium, y hasta ahora catalogada como la primera consola diseñada solo para juegos de NFT, “de nueva generación para el juego en Web3”, dicho en su página.

Aunque aún solo es un prototipo, pues la empresa Polium se ha dado la tarea de indicar que la Polium One aún no ha sido creada, pudimos observar que desde ya esta consola se puede encargar. A continuación, vamos a mencionar algunas de las especificaciones y características publicadas sobre la nueva Polium One. Esta consola contará con videojuegos de 4K Ultra HD, y hasta incluso 8K HDR, lo más alto que existe en el mercado en resolución de videojuegos.

Esta nueva consola contará con un panel táctil, un lector de huellas dactilares, una tienda de Apps, más un botón para dirigirnos directamente a ella; y una cartera de criptomonedas. Polium también ha indicado una lista de juegos que estarán disponibles dentro de la Polium One, en los cuales hemos encontrado a Battle Royale de Vaqueros y Decentraland o Grit.

Por otro lado, la nueva consola para juegos de NFT, Polium One, ya ha obtenido críticas, y una de las que más han resaltado es a causa del diseño de su logo, el cual, los usuarios han encontrado un gran parecido con el logo del GameCube. Sin embargo, esto no ha pasado por alto, ya que, Polium ha afirmado un cambio de esta en vista de las incomodidades causadas.

En la actualidad, la nueva consola Polium One sigue en proceso de creación, y estará disponible para un personal específico y los dueños de Polium Pass en el 2024. Sin embargo, han publicado que será lanzada al mercado en el 2025, por lo que, nos toca la dura tarea de esperar para poder disfrutar de lo que promete ser una gran consola de videojuegos de NFT.