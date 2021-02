Nintendo Direct: el evento que revelará los nuevos juegos

El mundo no ha vuelto a la normalidad después de la pandemia y los eventos públicos siguen contando con ciertas limitaciones, por lo que, muchas compañías han tenido que optar por realizar sus eventos online. Esta es la oportunidad de Nintendo de enfrentarse a este formato, en su show Nintendo Direct, el cual se llevará a cabo este 17 de febrero.

Cada año tenemos la oportunidad de evidenciar los avances y propuestas de este fabricante asiático, y ahora tenemos la posibilidad de seguir el desarrollo de esta jornada online que nos presentará algunos de los nuevos juegos que presentará la compañía para este año 2021.

Esta es una oportunidad espectacular para poder explorar algunos de los títulos que veremos en el mercado durante la primera mitad de este año. La compañía se mantiene aferrada y confiada a su Nintendo Switch, por lo que, juegos como Smash Bros Ultimate o una secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, acaparan la atención de quienes puedan ser parte de este evento.

The Legend of Zelda es una de las franquicias más importantes de Nintendo, casi tan fuerte como el propio Mario Bros, y este Nintendo Direct se realizará solo unos días previos antes del aniversario de este juego tan alucinante que ha sabido cómo atrapar a múltiples generaciones a lo largo del tiempo.

Este podría ser uno de los recursos extra que podría utilizar la empresa durante el desarrollo del evento para sorprender a los asistentes, alguna celebración que destaque la trayectoria de Link y sus aventuras majestuosas. La duración del Nintendo Direct será de unos 50 minutos, y tendremos una oportunidad privilegiada de revisar un poco de lo más destacado de Nintendo.

La expectativa crece con esta muestra de la compañía asiática y solo esperamos actualizaciones y nuevas aventuras para poder disfrutarlas a través del Nintendo Switch.