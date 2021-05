Nintendo: Mario Kart 8 Deluxe es el juego más vendido de la empresa

A pesar de que Nintendo ha asumido una actitud un poco conservadora en los últimos años con relación a la liberación de sus dispositivos, es difícil opacar a este competidor. Estamos conscientes de que hay un mercado para Nintendo y que cada vez se hace más fuerte. Esto se debe a una oferta de juegos exclusivos y propuestas incomparables como «Mario Kart 8 Deluxe».

Particularmente hacemos hincapié en este título porque en los análisis más recientes este juego se destaca del resto como el líder de ventas de la compañía. Aunque algunos otros títulos como «Animal Crossing: New Horizons» siguen de muy cerca a este juego protagonizado por el plomero y sus amigos, no hay comparativa posible en lo que respecta a adrenalina.

Se ha cumplido el primer trimestre del año y vale la pena analizar cuáles son los títulos que mayor relevancia tienen en las ventas de esta empresa. Nintendo no deja de ser una referencia en lo que respecta a entretenimiento y te invitamos a conocer los 5 títulos que lideran las listas de ventas de este desarrollador.

Como lo mencionamos anteriormente, «Mario Kart 8 Deluxe» es el indiscutible líder de esta lista, con 35.39 millones que le adjudican la victoria y supremacía. Su más cercano competidor es «Animal Crossing: New Horizons», quienes cuentan con una cifra de 32.63 millones.

Nuevamente aparece en la lista uno de los títulos de nuestro plomero favorito con «Super Smash Bros Ultimate» en el tercer lugar, seguido por otro emblemático título de Nintendo. «The Legend of Zelda: Breath of the Wild» está en el cuarto lugar con cifras de 22.28 millones, con una cercanía tremenda de su competidor más cercano.

Pokémon Sword and Shield se ubica en el quinto lugar, con 21.10 millones, datos que fueron recolectados hasta el 31 de marzo de este año. En la lista se encuentran otros juegos de Mario, como: «Super Mario Odyssey», «Super Mario Party» y «New Super Mario Bros. U Deluxe».