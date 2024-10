Nothing confirma el lanzamiento de auriculares Ear Open

Nothing es una marca que nos ha acostumbrado a la innovación y exploración de nuevos diseños en sus dispositivos. Con la más reciente filtración del modelo de sus auriculares Ear Open, confirmamos lo visionarios que pueden ser. Es bastante frecuente que se filtre información acerca de los diseños de este fabricante chino. Generalmente, este tipo de filtraciones suelen ser bastante cercanas a la realidad, así que con estas revelaciones tenemos una idea bastante clara de lo que podemos esperar.

Es posible que el anuncio de un nuevo par de auriculares no resulte tan atractivo para el consumidor en un segmento que parece saturado. Pero si ya has visto la imagen de este artículo, notarás que lo que nos plantean los Nothing Ear Open es una propuesta completamente distinta a lo que estamos acostumbrados a ver.

Desde la perspectiva de algunos consumidores que han probado los auriculares de esta marca, existen algunas opiniones cruzadas. Es posible que en términos de calidad de sonido haya algunas marcas muy superiores a Nothing. Pero si hablamos de originalidad y creatividad, definitivamente los diseñadores han dado un paso bastante extenso en este nuevo modelo.

Con la intención de ampliar su catálogo de productos, Nothing ha informado que los Nothing Ear Open efectivamente serán parte del catálogo. Quitando la posibilidad de que se trate de un simple rumor, se han dado a conocer algunas imágenes muy atractivas que nos revelan el factor de forma de oído abierto que se ha puesto de moda en algunos auriculares.

Además, cuenta con una banda de extensión, la cual aumenta la estabilidad del dispositivo, generando un agarre adicional en la parte posterior de las orejas. Algunos expertos se han atrevido a compararlos con los modelos de JBL u otros fabricantes prestigiosos en el sector como SoundCore.

Como sello de la marca, tenemos una carcasa transparente que deja ver los componentes internos de los auriculares, algo típico en los equipos Nothing. Además, son bastante ligeros, pues tienen un peso de 8.1 gramos y tienen certificación IP54.