Novedades de WhatsApp que han llegado este mes y las que están en camino

Aunque parezca que WhatsApp es una de esas apps que cambia poco, lo cierto es que la aplicación no para de introducir pequeños cambios aquí y allá, al punto que resulta difícil seguir la pista de qué novedades han llegado. Para facilitarte la tarea, aquí tienes el resumen mensual con todas las novedades que llegaron a WhatsApp en febrero, además de aquellas que todavía no están, pero de las que supimos más detalles.

Las novedades de WhatsApp llegan escalonadas. Primero, las conocemos de la mano de sitios como WaBetaInfo cuando todavía no están activas para nadie, después llegan a la beta y, por último para todos, en la versión estable de WhatsApp. Si has perdido la cuenta de lo que es nuevo en WhatsApp y lo que no, aquí tienes toda la información.

Novedades ya en WhatsApp Beta

Si quieres estar a la última en WhatsApp, necesitas descargar la versión beta. Las novedades llegan aquí antes, aunque a cambio la aplicación puede ser algo inestable o tener funciones que desaparecen o cambian al día siguiente. Estas son las novedades que ya pudimos conocer y probar en la beta WhatsApp durante febrero.

Nuevo diseño en las llamadas

La beta de WhatsApp para Android incorporó varios cambios en las llamadas y videollamadas, que van más allá de los cambios estéticos. En las llamadas entre dos personas, la interfaz se simplificó con menos verde y un diseño de tarjeta para la información del contacto.

Sin embargo, el mayor cambio se encuentra en las llamadas grupales, donde se introduce un diseño totalmente nuevo, con bordes de colores y que resalta quién está hablando, además de mostrar las ondas de voz de cada participante.

Atajo de búsqueda en perfiles

Un pequeño cambio llegó a WhatsApp Beta para Android: un atajo adicional para hacer búsquedas en un chat, desde la ventana de información de un chat. Es un modo algo más intuitivo de buscar en un chat, sin tener que bucear por el menú contextual.

Este atajo se muestra junto a los de Llamar y Vídeo, que llevan ya tiempo ahí, y es el enésimo ajuste que hace WhatsApp a esta pantalla de información del contacto, después de muchos años en los que se mantuvo prácticamente igual.

Iconos distintos para las notas de voz y audios

WhatsApp te permite enviar archivos de audio y notas de voz, que son en cierto modo intercambiables. Por ejemplo, cuando reenvías una nota de voz, a la otra persona se le mostraba como un archivo de audio.

Esto ha variado en la beta de WhatsApp, que muestra iconos bien diferenciados para las notas de voz y los archivos de audio, algo especialmente relevante al hacer un reenvío. De paso, el icono ha cambiado a una tonalidad más oscura de naranja.

Previsualización al enviar fotos como documentos

Un truco bastante recurrente de WhatsApp para enviar fotos sin comprimir es mandarlas como documentos. Se envían tal cual están en el móvil, aunque a cambio la otra persona no podía saber bien qué eran hasta abrirlas.

La beta de WhatsApp ahora muestra una pequeña previsualización de las fotos enviadas como documentos que, aunque es algo borrosa como para distinguir los detalles, al menos nos servirá para hacernos una idea de de qué trata.

Modo oscuro en WhatsApp para Windows 10/11

WhatsApp soporta el modo oscuro en todas sus versiones, pero la nueva versión de WhatsApp para Windows 10/11, que está todavía algo verde, todavía no lo soportaba. Esto ya no supone un problema, pues finalmente la app de WhatsApp para Windows incorporó el modo oscuro.

Funciona exactamente igual que el modo oscuro en la versión normal de WhatsApp para Windows: se sincroniza con la configuración de Windows, alternando entre el modo claro u oscuro si lo cambias en Windows o, si lo prefieres, eligiéndolo por separado.

Nuevo reproductor de audio en WhatsApp para Windows

El nuevo reproductor de audio de WhatsApp todavía no ha llegado a Android, pero sí a iOS y a WhatsApp para Windows. El concepto es una vez más el mismo: poder controlar la reproducción de las notas de voz de WhatsApp desde un mismo lugar.

En WhatsApp para Windows, este reproductor se muestra como una barra verde en la parte inferior de la lista de chats, desde la cual puedes pausar, parar e ir a esa nota de voz al hacer clic, además de mostrarse una barra de progreso de forma sutil.

Novedades de WhatsApp en camino

Antes de que las novedades lleguen a las versiones beta, a veces son avistadas de forma extraoficial en el código de la aplicación por sitios especializados como WaBetaInfo. De este modo, nos enteramos de primera mano de en qué está trabajando WhatsApp, antes de que lo podamos probar por nosotros mismos.

Reacciones a mensajes

Las reacciones a mensajes son una de las novedades estrella de WhatsApp, que ya sabemos que vienen de camino tanto a WhatsApp para móviles como para PC. Funcionarán igual que en otras aplicaciones de mensajería como Facebook Messenger: podrás reaccionar a un mensaje con seis emojis.

Con un toque prolongado en un mensaje, podrás elegir entre el emoji del pulgar, corazón, risa, sorpresa, lágrima y rezo para «dar tu opinión» sobre un mensaje de chat, sin tener que escribir nada. Estas reacciones llegarán a la otra persona como notificaciones.

Copia de seguridad con limites

Durante este mes comenzaron los rumores de que la copia de seguridad de WhatsApp en Google Drive dejaría de ser ilimitada, después de que se encontraran ciertas referencias al respecto entre el código de la aplicación.

En 2018, WhatsApp y Google llegaron a un acuerdo por el cual el tamaño de las copias de seguridad de WhatsApp no se descontaba del total, pero esto podría cambiar. Todavía no se conocen los detalles concretos, pero los rumores hablan de que tendríamos 2 GB gratis en lugar de ser una cifra ilimitada, como hasta ahora.

Hasta dos días para eliminar mensajes para todos

Otro detalle descubierto por WaBetaInfo es que WhatsApp podría aumentar el tiempo máximo para borrar un mensaje para todos. Sería mucho más generoso que el tiempo actual, que es de 1 hora, 8 minutos y 16 segundos.

En su lugar, WhatsApp te dejaría borrar un mensaje para todos si lo haces antes de que hayan pasado 2 días y 12 horas. En el pasado, WhatsApp ha modificado esta cifra varias veces de forma interna sin que termine repercutiendo a los usuarios, así que habrá que ver si el cambio termina llegando a todos o no.

Nuevo modo para adjuntar fotos

Durante este mes también conocimos un pequeño reajuste en el modo en el que puedes adjuntar fotos a un chat, tras pulsar el icono de la cámara. Si bien en la actualidad puedes entonces deslizar hacia arriba para ver tus fotos recientes, en el futuro podría incluirse una pestaña adicional, que muestre todas tus fotos.

Es decir, tras pulsar el botón de la cámara y deslizar hacia arriba, tendrías todas tus fotos clasificadas por álbumes en la nueva pestaña de Galería. Esto te puede facilitar adjuntar fotos antiguas que están en otro álbum, pues para encontrarlas en la vista de fotos recientes deberías hacer mucho scroll.

Nuevo reproductor de audio

Después de un fugaz paso por la versión beta de WhatsApp para iOS, el nuevo reproductor de notas de voz de WhatsApp llegó para todos a WhatsApp para iPhone. Es una mejora del reproductor de voz por el cual puedes navegar entre distintos chats sin que pare la reproducción de un audio.

Este reproductor de voz aparece como una barra encima de la lista de chats y mantiene la reproducción con la pantalla apagada, además de poder controlarlo desde la pantalla de bloqueo. Llegó primero a los iPhone, aunque debería llegar a Android más adelante.