Nueve cosas con las que Whatsapp no cuenta en la actualidad

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más antiguas, y una de las más populares. Sus inicios se remontan al 2009, hace ya 13 años. Desde entonces ha marcado mucho en el panorama de las aplicaciones y la comunicación móvil, teniendo tiempo más que de sobra para implementar funciones y probar y descartar cambios que existen o existieron en aplicaciones similares. Y, sin embargo, le siguen faltando cosas.

WhatsApp nunca pecó de ser la aplicación de mensajería más completa, aunque lo cierto es que en los últimos años se ha puesto las pilas y ha acortado distancias con Telegram, probablemente la app de mensajería con más opciones. Pero le queda todavía un largo camino por delante: estas nueve funciones de WhatsApp le siguen faltando hoy en día, sin que haya muchas excusas para ello.

Editar mensajes

Editar mensajes reduciría el ruido en chats, nos permitiría corregir erratas y arreglar errores de dedo sin tener que llenar el chat de misteriosos «el mensaje se ha eliminado». La buena noticia es que hay rumores de que WhatsApp está planeando incorporar la edición de mensajes en un futuro, aunque por el momento no tenemos muchos detalles al respecto.

Versión para dispositivos grandes

WhatsApp oficialmente funciona en teléfonos, pero la aplicación no se ha adaptado a tablets en sus más de diez años de historia, y eso que tiempo ha habido. Quizá en 2009 no había tablets con su propia SIM y, por tanto, posible número de teléfono, pero hoy en día realmente no hay excusa.

Nombres de usuario

Si quieres hablar con alguien en WhatsApp, necesitas saber su número de teléfono. Y esa persona también necesitará saber tu número de teléfono. Es una medida aceptable si solo hablas con amigos y personas cercanas, pero según el uso de WhatsApp se va extendiendo, es cada vez más necesario que haya un modo de chatear sin revelar tu número de teléfono.

Una solución común es el uso de nombres de usuario, como sucede en Telegram. Si bien la cuenta de Telegram también se asocia a un número de teléfono, este no tiene por qué ser público y visible, y es posible chatear con personas solo con conocer su nombre de usuario y no su número de teléfono.

Poder usar tu cuenta en varios móviles a la vez

Hace ya muchos años que WhatsApp estrenó WhatsApp Web y WhatsApp para PC como un modo de usar la aplicación más allá del móvil, al cual se unió recientemente el nuevo modo multidispositivo, que no requiere ya que mantengamos el móvil encendido para usar WhatsApp en otros dispositivos.

Sin embargo, por ahora WhatsApp no te deja usar la misma cuenta en dos móviles, al menos no sin usar trucos como usar en uno de ellos WhatsApp Web. La buena noticia es que, dicen, esta novedad está en camino y debería llegar… en algún momento.

Soporte para varias cuentas

Relacionado con el punto anterior, tampoco es posible usar dos cuentas de WhatsApp en un mismo teléfono sin requerir a aplicaciones de terceros o funciones extraoficiales que vengan con el móvil. Esto es especialmente relevante pues cada vez son más comunes los móviles con Dual SIM, que pueden tener dos números de teléfono.

Si tu móvil soporta dos números de teléfono, ¿por qué no poder usar en WhatsApp dos cuentas? Hoy en día son varias las aplicaciones de mensajería que incluyen el soporte para varias cuentas de forma nativa, como es el caso de Telegram o Facebook Messenger.

Encuestas

WhatsApp ha ido siempre un poco a lo básico, haciendo que cada vez que necesitemos algo un poco más rebuscado debamos recurrir a aplicaciones de terceros. Esto sucede también para algo tan sencillo como crear una encuesta, que sigue sin ser posible desde la aplicación.

Las encuestas están presentes en los grupos en Facebook Messenger y Telegram, pero en la década que lleva WhatsApp en nuestros teléfonos, a nadie se le ocurrió que pudiera ser una función interesante. Al menos, hasta hace poco: hay rumores de que las encuestas al mejor estilo de Instagram o Twitter estarían por llegar a WhatsApp, al fin.

Poder ocultar en línea y escribiendo

Todos estamos de acuerdo en lo siguiente: las opciones de privacidad de WhatsApp son algo deficientes. Hasta hace bien poco ni siquiera era posible ocultar ciertos datos de ciertos contactos, limitándose a un mismo ajustes para todos, contactos o amigos.

Esto mejoró hace poco, pero todavía hay ciertos datos que no se pueden ocultar hagamos lo que hagamos, como es el indicador de Escribiendo… y el estado de en línea. Si WhatsApp quiere tomarse la privacidad en serio, deberá añadir la opción para poder controlar quién puede ver esos datos.

Temas

La personalización tampoco ha sido el punto fuerte de WhatsApp, aunque ha mejorado algo en los últimos tiempos. La aplicación finalmente ganó el tema oscuro y una serie de fondos de pantalla personalizables se pueden aplicar a ciertos chats, pero aparte de eso la interfaz es igual para todos.

Más allá del tema claro y oscuro, no hay temas en WhatsApp ni posibilidad de personalizar el aspecto de la app, mientras que aplicaciones como Telegram los estrenaron hace un lustro y desde entonces han sido perfeccionados hasta un nivel increíble. No es necesario algo tan exagerado: Messenger e Instagram te permiten personalizar ligeramente los chats con temas personalizados y WhatsApp podría optar por algo similar.

Conversación contigo mismo sin trucos

Es un secreto a voces que muchas personas se abren un chat consigo mismas para mandarse notas y recordatorios, algo que sí, también es posible en WhatsApp, aunque no de forma demasiado sencilla. Requiere que hagas algún truco como añadirte a ti mismo a los contactos, usar un enlace o crear un grupo contigo mismo.

Vale, WhatsApp no es una aplicación de notas, pero si los usuarios la van a usar como tal, mejor será facilitar la tarea. Esto es lo que han hecho varias aplicaciones de mensajería, que facilitan los chats contigo mismo para lo que quieras. No estaría de más que WhatsApp siguiera este camino.