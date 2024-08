Nuevo modelo de Smartphone de Huawei revolucionará la industria

Nada parece detener a una de las marcas tecnológicas más grandes a nivel global. Pese a los obstáculos que ha intentado imponer el gobierno de los Estados Unidos, Huawei se ha impuesto como una empresa líder y visionaria. Dicho esto, no podemos dejar pasar desapercibida la demostración de un nuevo modelo de Smartphone que se llevó a cabo en Shangai hace unos días.

Aunque el dispositivo no tiene nombre y se trata más de un prototipo, los asistentes aseguran que tiene todo el potencial de cambiar por completo el segmento de teléfonos inteligentes. El hecho de no tener precedentes en el catálogo del fabricante, genera mucha intriga en la competencia, la cual no tardará en intentar adelantarse a este lanzamiento.

La muestra del dispositivo se llevó a cabo por parte del propio Yun Chendong, quién forma parte del grupo de ejecutivos de alto rango de la empresa. Se cree que Huawei tiene toda su maquinaria trabajando a tiempo completo apostando a este teléfono inteligente, el cual, planean liberar antes de que finalice el 2024.

3 pantallas y lápiz óptico entre los puntos clave

Como elemento principal, sabemos que tiene triple pantalla. Los asistentes también aseguran que su diseño luce impactante desde un enfoque visual. Esto significa que Huawei se ha jugado una carta inesperada, que dejaría en el terreno de juego a los competidores en el sector de teléfonos plegables.

Quienes hicieron referencia al dispositivo, comentan que tiene un factor de forma que los distingue rápidamente de la competencia. De hecho, algunos afirman que tiene un parecido más a una tablet que a un teléfono.

Un aspecto en el que se hizo mucho énfasis ha sido la posibilidad de que incluya un lápiz óptico. Probablemente, se trate de un teléfono enfocado en la gama alta, por lo que, Huawei se estaría preparando para cerrar el año por todo lo alto. Dadas las condiciones del mercado, se prevé que este teléfono podría disparar los costos de producción.

Sin embargo, su naturaleza revolucionaria, podría asegurarle buenos dividendos a Huawei, si es que logran ponerlo en el mercado antes del lanzamiento del nuevo iPhone en septiembre.