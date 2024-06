Nuevo teléfono de Honor se enfoca en el estilo Flip

La industria tecnológica, principalmente el segmento de los teléfonos inteligentes, avanza a un ritmo acelerado. Con la inclusión de nuevas tecnologías, es mucho más difícil competir en este sector para las compañías. En el caso de Honor, es una marca que ha luchado por ubicarse entre las principales competidoras de los teléfonos chinos, logrando un desempeño bastante decente si la comparamos con Huawei o Xiaomi.

Para conseguir un poco de atención por parte de los consumidores, la compañía ha decidido expandir su rango de alcance. En este sentido, presentan un nuevo teléfono plegable estilo Flip, que le permitirá ampliar la competencia de manera significativa. Los teléfonos plegables, han entrado en el mercado de manera gradual, siendo Samsung el principal exponente de este estilo de teléfonos inteligentes.

Destronar al coloso surcoreano, no ha sido sencillo para la competencia, pero esto no ha sido un impedimento para Honor, que ha lanzado su nuevo teléfono plegable. Se trata del dispositivo llamado Honor Magic V Flip, el cual, se une a la batalla por liderar este segmento. Parece que Los consumidores no están listos del todo para adoptar los teléfonos Flip, sin embargo, para Honor, es un mercado con potencial, por lo que, toda su maquinaria ha sido direccionada hacia este nuevo teléfono.

Sobre las especificaciones del teléfono, sabemos que su peso es de 193 gramos, haciéndolo bastante ligero. La pantalla utilizada es de 6.8 pulgadas, con tecnologia OLED LTPO. La resolución será FullHD+ de 2520 × 1080 px, con una tasa de refresco de 120 Hz. Por otro lado, los fabricantes han garantizado un gran desempeño por parte de este teléfono Honor, el cual, contará con un procesador Snapdragon 8+ Gen 1.

Con respecto al almacenamiento, cuenta con 3 versiones, así que encontraremos desde 256 GB hasta 1 TB. Ahora bien, sobre su cámara frontal, sabemos que contará con un sensor Sony IMX816 de 50 Mpx, mientras que la cámara trasera tendrá un sistema de cámaras que combina un sensor de 50 Mpx y un gran angular de 12 Mpx.