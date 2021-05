OnePlus: Confirman 2 nuevos modelos para el mes de junio

Recién nos llegan noticias acerca de OnePlus y un nuevo dispositivo que seguramente va a dejarte agradablemente sorprendido. A medida que avanzamos, los teléfonos inteligentes se hacen más poderosos y más baratos, y es precisamente esa la mística que tiene esta marca, la cual ha conformado oficialmente el lanzamiento del OnePlus Nord CE 5G.

Se espera que este dispositivo sea inclusive más barato que un OnePlus 9, lo que despierta las expectativas acerca de los componentes que tendría este nuevo modelo de la marca asiática. Aunque la fecha es tentativa, aún pueden surgir algunos cambios. Pete Lau, el CEO de la empresa ha asegurado que no tardará mucho en llegar.

¿Te gustan los dispositivos OnePlus? Si la respuesta es sí, probablemente te has estado planteando adquirir uno de sus buques insignia, el OnePlus 9 y OnePlus 9 Pro. El precio es la limitante para muchos, pero por suerte, algunas empresas siempre tienen un As bajo la manga, un recurso que les permite llegar hasta ese mercado que no cuenta con un presupuesto tan alto.

El OnePlus Nord CE 5G no llegaría solo al mercado, ya que sería lanzado junto a otro modelo que lleva por nombre OnePlus Nord N200 5G. Esta compañía parece estar apuntando a un sector diferente de los consumidores, y es por esto que estas dos incorporaciones a su catálogo no son precisamente las más poderosas y sofisticadas. Aun así, se espera que cubrirán las expectativas que generalmente definen a este fabricante.

Si todo avanza conforme a los planes de OnePlus, el 10 de junio de 2021 estaría llegando a Europa e India. Se han mantenido bastante herméticos con relación al precio y las características técnicas, por lo que, hemos de asumir que se trata de una propuesta bastante interesante por parte de esta marca tan valorada y reputada en el sector tecnológico.

Su llegada a EE.UU. y Latinoamérica aún no está programada, así que solo queda esperar a los informes que eventualmente publique la compañía.