OnePlus – Reportan falla de brillo adaptativo en 7T y 7T Pro

Nada en este mundo puede ser perfecto, y aunque el OnePlus 7T es un dispositivo que se acercaba mucho a este concepto, recientemente han salido a la luz informes de fallas en el brillo de sus pantallas. La serie de teléfonos liberados por esta marca, el 7T y el 7T Pro están afrontando las duras críticas del mercado, ya que, al parecer, el brillo automático no funciona como debería.

Este es el buque insignia de la compañía, el modelo más evolucionado diseñado por estos fabricantes, por lo que, no parece ser algo lógico que, a estas alturas del partido, se reporte mal funcionamiento. El problema que afrontan estos modelos de smartphone está vinculado al brillo adaptativo de la pantalla, y aunque no es tan constante, su aparición esporádica resulta molesta.

Así lo han reportado algunos usuarios a través del foro oficial de la compañía, y no son solo un par de ellos los que informan acerca de este problema. Parece que la magnitud del inconveniente es mucho mayor de lo que se imaginaban en OnePlus. Para que esta función pueda actuar con normalidad, el sensor debe estar en perfecto estado.

Este se encuentra incorporado en el dispositivo y permite que la pantalla ajuste el brillo según las condiciones de iluminación para proveer una mejor sensación visual al usuario. Cuando el dispositivo no reconoce las condicione de iluminación, el brillo es el mismo constantemente, lo que lleva a los usuarios a deshabilitar dicha función para ajustar el brillo de forma manual.

Esto no parece ser algo justo para un equipo que no tiene mucho tiempo en el mercado. OnePlus podría lanzar un parche para solucionar este inconveniente de software. Las quejas hacen eco y esto no resulta nada favorable para OnePlus, quienes han logrado un posicionamiento decente en la industria de telefonía a pesar de la fuerte competencia que poseen.

