OnePlus se despide de las cámaras Hasselblad. Esta es la razón

Si has utilizado la marca OnePlus, seguramente habrás notado que una buena parte de los dispositivos de gama media y alta, contaban con la marca Hasselblad acreditada en su sistema de cámaras. Lo que parecía ser una alianza inquebrantable, ha llegado a su fin, luego de un anuncio realizado por la compañía asiática. En la nueva generación de dispositivos de este fabricante, encontraremos algo completamente innovador, que marca un hito en la historia de OnePlus, y abre una nueva etapa en lo que respecta a motor de imagen.

Cualquiera que compre un teléfono móvil en estos días, suele centrar su atención en la calidad de la fotografía. Ya es algo intuitivo que la mayoría de los consumidores buscan en este tipo de dispositivos, por lo que, OnePlus ha presentado oficialmente el motor de imagen llamado DetailMax Engine. Se sabe que la colaboración con Hasselblad tuvo una extensa duración de 5 años, lo que habla muy bien de los resultados obtenidos mediante esta alianza.

Pero como todo en este mundo tan cambiante, las cosas evolucionan, y la iniciativa de OnePlus se centra principalmente en el uso de inteligencia artificial. A través de un informe oficial, la marca reveló que ha estado empleando la tecnología computacional como pilar principal para la creación de imágenes que están a un nivel superior en comparación con lo que han obtenido hasta ahora.

A decir verdad, pocos esperaban este movimiento por parte de OnePlus, ya que los resultados obtenidos con Hasselblad y su tecnología de ciencia del color, fueron bastante buenos. Realmente los tonos realistas y un equilibrio adecuado entre luces y sombras se convirtió en un elemento que convirtió a OnePlus en una alternativa fuerte entre los amantes de la fotografía.

El fabricante de teléfonos ha adoptado y aprendido lo necesario de su colaborador, y considera que es momento de continuar solos. El DetailMax Engine consta de un algoritmo de imagen, capaz de superar la precisión y detalle ofrecidos hasta ahora. Asimismo, promete dejar atrás los embellecimientos artificiales y forzados, que se pueden evidenciar en los algoritmos actuales.