OnePlus y el fallo de seguridad que expone tus mensajes

Si eres usuario OnePlus, es mejor que prestes atención, pues un fallo de seguridad puede poner en riesgo la seguridad de tus mensajes. Recientemente, se ha realizado un reporte que indica que millones de dispositivos OnePlus podrían haber quedado vulnerables tras un fallo de seguridad en el sistema operativo. Se trata de OxygenOS, el cual permite que atacantes puedan acceder a los mensajes de texto de los usuarios de estos dispositivos.

Ciertamente, estamos en una era en la que los mensajes de texto no suelen ser de gran importancia. Las personas suelen optar por aplicaciones de mensajería móvil como WhatsApp o Telegram. Sin embargo, sigue habiendo un porcentaje de usuarios que dejan información sensible en las bandejas de entradas de sus SMS, lo que puede ser un riesgo si utilizas OnePlus.

En ningún momento hacemos alusión a que la marca no es de calidad, de hecho, todo lo contrario, lo que ha sorprendido a muchos en el sector de tecnología. Hasta el momento de este reporte, OnePlus todavía no había encontrado solución a la problemática, la cual ha sido identificada como CVE-2025-10184.

Se desconoce cuál es el origen de dicha vulnerabilidad, pero se ha confirmado que solo afecta a la aplicación de mensajería de OxigenOS. Los investigadores al frente de esta problemática han asegurado que un atacante tendría la libertad de entrar a los SMS y MMS de un dispositivo, todo sin ser detectado, y sin ningún tipo de alerta por parte del sistema.

Códigos de verificación bancarios y conversaciones privadas estarían a la mano de extraños, sin que pudiéramos tener conocimiento de si estamos siendo atacados o no. Dado que hasta la fecha no se ha hecho ninguna actualización o se ha liberado algún parche de seguridad, los usuarios siguen estando vulnerables ante la situación mencionada. Se sabe que la vulnerabilidad la afrontan los teléfonos con la versión de OxygenOS 12 de OnePlus, por lo que no depende del dispositivo, sino del sistema operativo.