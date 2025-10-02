OpenAI incorpora nuevos controles de seguridad para el uso de ChatGPT

Si hay una pieza clave faltante dentro del ámbito del uso de las IAs, son las restricciones existentes que aporten seguridad a los usuarios. A propósito de esto, OpenAI finalmente ha dado el paso tan esperado, y ha incorporado herramientas de supervisión parental. Esto, con la intención de aportar una mayor seguridad a los adolescentes que utilizan Chat GPT. Así lo ha confirmado la compañía este lunes, quienes aseguran haber integrado algunos controles que aporten una mayor seguridad al uso de uno de los chatbots de mayor uso en la actualidad.

Entre las características que ofrece esta nueva herramienta, destaca el hecho de poder vincular la cuenta de los padres a la cuenta de sus hijos. Estos controles, los cuales estarán disponibles para todo tipo de usuario, garantizan una mejor personalización en el uso de la cuenta, proporcionando una experiencia mucho más segura y adaptada a la edad del usuario. Hay que tomar en cuenta que esta no es una medida que surja de la nada, ya que se trata de una iniciativa que parte luego de una demanda llevada a cabo en el Tribunal Supremo de San Francisco.

La manera de configurar los controles es muy simple, puesto que se requiere de una invitación enviada por parte del tutor a la cuenta del adolescente. Una vez aceptada esta invitación, el tutor tiene la posibilidad de administrar la configuración. En caso de que el joven intente desvincular la cuenta, se enviará una notificación al padre. Algunas de las características disponibles para los padres son: