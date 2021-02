Pixel 6: el Smartphone de Google más esperado

Google se niega a perder relevancia en el sector de los teléfonos inteligentes, algo que agradecemos enormemente quienes valoramos el poder y rendimiento de su gama de Smartphones Pixel. Tenemos que aceptar que no son los equipos más populares y comerciales y no ha sido fácil para Google entrar en la competencia contra grandes colosos como Apple, Samsung, Huawei o Xiaomi.

Pero aunque los Pixel no son los más relevantes, tenemos que aceptar que Google ha hecho un trabajo estupendo con ellos, siendo uno de los dispositivos con mejor rendimiento entre los Android de la actualidad. Es por esto que quisiéramos comentar sobre el Pixel 6, un teléfono que se encuentra en puerta, y que posiblemente se convertirá en la herramienta de Google para liderar el sector.

El Google Pixel 5 no ha acumulado más que reseñas positivas, y aunque tiene sus detractores como en todos los ámbitos, se puede decir que la antesala para el Píxel 6 se ha establecido de manera sólida para dejar que las expectativas crezcan cada vez más. Las filtraciones no se hacen esperar en torno a este móvil, así que revisemos un poco lo que ha salido a la luz recientemente.

Es probable que el nombre que lleve este nuevo Píxel sea uno de los filtrados el año pasado: Raven, Passport o Oriole, se desconoce si la versión que mantendrán será estándar o se arriesgarán a una versión XL.

En cuanto a la liberación, recordemos que el 30 de septiembre del año pasado fue lanzado el Pixel 5 por adelantado, por lo que, según los analistas, es muy probable que el sucesor llegue a principios de octubre. La marca no ha confirmado nada, pero no se descarta que no sea el único smartphone que lance la compañía este año.

Para finalizar, basándonos en los rumores y precios previos, no suena tan descabellado que el precio de los Pixel se mantenga en el margen de los US$700, aunque ante la competencia existente, probablemente sus precios bajen para captar a más consumidores. Esperemos que integre el Snapdragon 888, pues el chip más potente de Qualcomm en este momento.