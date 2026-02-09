Plataforma X bajo investigación en París por alterar el algoritmo

Hace poco menos de un año, París fue nombrada como la capital tecnológica de Europa. Las condiciones de evolución del ecosistema tecnológico en la región, fueron evaluadas por Dealroom, quienes determinaron que las Startups de París habían tenido un gran crecimiento, incluso alcanzando cifras de 5,3 veces su valor. Desde entonces, París ha fortalecido su presencia como un ejemplo, no solo en el continente, sino en un alcance global.

Esto lo demuestra tras la revisión de las oficinas de X en París, lo que llevó incluso a la citación de Elon Musk a dar explicaciones respecto a algunos hallazgos de interés. Esta investigación no es nueva, de hecho, los primeros pasos de la Fiscalía de París iniciaron en enero de 2025. El objetivo de dicho seguimiento es determinar si la red social es un instrumento que ha sido manipulado para favorecer injerencias extranjeras.

El organismo encargado de llevar a cabo dicha investigación ha sido la unidad de ciberdelincuencia de París, así como la Europol. Desde el pasado martes han estado circulando rumores de que X, antiguamente conocida como Twitter, ha estado manipulando el algoritmo, aumentando así la eficiencia en la injerencia extranjera a través de la exposición de algunos contenidos.

En principio, la Fiscalía hizo el anuncio incluso a través de la plataforma X, convocando además a Elon Musk a declarar en una audiencia. Si bien es cierto que el magnate no está obligado a estar de manera presencial, la audiencia libre se ha programado para el 20 de abril. La cita no solo va dirigida a Elon Musk, sino que también involucra a la ex CEO de X y empleados que servirán de testigos para la investigación.

Sin duda, el allanamiento apunta hacia la exposición de información que pueda revelar delitos cometidos por X y la IA de esta plataforma “Grok”. De hecho, las acusaciones más graves indican que hay complicidad de la red social con posesión de contenido explícito sensible.