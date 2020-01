PlayStation: estos son los juegos de PS Plus para enero

La filtración la hizo PlayStation DACH antes de tiempo.

Sony ya confirmó que estos son los juegos de PlayStation Plus para este mes. Si quieres saber más sobre esto, puedes hacer clic aquí.

Ya comenzó el 2020 y muchos se preguntan cómo es que PlayStation Plus lo va a iniciar. A pesar de que no hay una respuesta que se pueda suponer como definitiva, un medio oficial de la firma ya filtró los juegos que podrían ser parte de PS Plus para enero.

A través de su canal de YouTube, PlayStation DACH, -parte de la firma centrada en Alemania-, indicó que los juegos para PS Plus de enero serán Uncharted: The Nathan Drake Collection y Goat Simulator. Ambos títulos son juegos de PS4, los cuales serán muy agradables a los jugadores que les den una oportunidad.

Se debe destacar que un poco tiempo después de postear este video, PlayStation DACH lo puso como privado. Esto parece señalar que lo filtraron antes de tiempo y que es un anuncio programado para alguna otra ocasión de esta semana.

Fuente: LevelUp

Pero, ¿por qué se dice que no se puede ver esta información como oficial? Porque viene de otro lugar. Si bien los juegos de PS Plus son casi que los mismos para América y Europa, algunas veces tienen sus diferencias. En este sentido, es probable que haya aunque sea una más mínima.

También es importante señalar que los juegos de PS Plus llegan el primer martes de cada mes. De esta forma, los títulos que vengan de este servicio estarán disponibles a partir del 7 de enero. Hasta entonces puedes descargar los juegos de PlayStation Plus de diciembre.

Y a ti, ¿quisieras que estos fueran los juegos de PS Plus para enero? ¡Déjanos tus comentarios!

Anuncios