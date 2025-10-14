Poder de imagen de niveles impensables en el Vivo X300 Pro

Aunque la distribución de este buque insignia de Vivo no ha podido cubrir la demanda en todas las regiones, ya está dando mucho de qué hablar. Se trata del Vivo X300 Pro, un teléfono que se puede clasificar como uno de los mejores lanzamientos de este año. No solo por la capacidad de su procesador, sino por la potencia de su sistema de cámaras, el cual puede ofrecer un rendimiento de primer nivel, comparable con el de los teléfonos más potentes de la competencia.

Hace unos días, fuimos testigos de la presentación de uno de los teléfonos más ambiciosos de este fabricante, quienes presentan una nueva serie conocida como Vivo X300. Dentro de esta nueva gama, destaca el modelo Pro, el cual se ha convertido en el foco de interés de quienes buscan potencia fotográfica del más alto nivel.

La demanda crece, y aunque han prometido llegar a regiones como España antes de que finalice el mes de octubre. Quienes han tenido la oportunidad de probarlo, no han lanzado más que elogios a este nuevo Vivo X300 Pro, que tiene todo el potencial de convertirse en un fenómeno de ventas. Vamos a revisar algunas de las características más relevantes de este teléfono, el cual llega con una pantalla totalmente plana, a diferencia de modelos anteriores.

Dispone de tecnología AMOLED para su pantalla, con una dimensión de 6,78 pulgadas, con biseles de 1,1 milímetros de grosor. La calidad fotográfica es un hecho, resultado de una colaboración con ZEISS. Esto implica la inclusión de un sensor Sony LYT-828, uno de los más potentes del mercado actual, con una calidad de 50 Mpx.

Esto se complementa con un gran angular de 50 Mpx, y un teleobjetivo periscópico de 200 Mpx. Particularmente sobre este, hay que decir que cuenta con la firma de Samsung. En términos de procesamiento, incluye un MediaTek Dimensity 9500, con procesadores adicionales de imagen como el V3+ y el VS1 para el rendimiento.