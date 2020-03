Pokémon Go: ahora puedes jugar desde tu casa

Niantic, compañia detrás de Pokémon Go, quiere que sus usuarios permanezcan sanos y sin contraer ninguna enfermedad. De acuerdo al comunicado oficial que lanzó la compañía el día 12 de marzo, ha decidido cambiar algunas cosas dentro del juego para que sea más fácil y divertido de jugar estando en casa.

Estos cambios están disponibles inmediatamente, en caso de que no se muestren en tu versión de Pokémon Go, solo debes actualizar la aplicación. Sin embargo, dichos cambios solo serán temporales debido a la contingencia mundial. Aunque Niantic no mencionó que tomó esta decisión por los casos de coronavirus, sí confirmó que fue por “la situación global de salud”.

Eventos, como la Liga de Combates Go, permitirán que los jugadores compitan sin la necesidad de estar en el mismo lugar. Además, la Investigación Especial donde debutará Genesect, solo tendrá tareas que se pueden completar en solitario. En adición a estos cambios, la compañía Niantic también decidió posponer el Día de la Comunidad de Abra.