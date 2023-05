¿Problemas con tu Google Pixel? El calentamiento y gasto excesivo de batería se extienden

No queda ninguna duda de que los Google Pixel se han ganado un hueco en el mercado. La opción de tener todo el software de Google junto a un Android muy limpio ha convencido a muchos usuarios con propuestas económicas como el Pixel 6a, o su reciente sucesor Pixel 7a. La firma de Mountain View aporta todo su poderío con un procesado fotográfico de nivel, además de una suite de aplicaciones de lo más completa.

Sin embargo, en las últimas horas, los usuarios no parecen estar muy contentos con sus Google Pixel. El medio Engadget se ha hecho eco de las quejas que están surgiendo con la actualización de mayo en varias comunidades como Reddit o los foros de soporte de Google. ¿Cuál es el problema? Pues un consumo excesivo de batería, alineado junto a subidas de temperatura que han sido percibidas por propietarios de los Pixel.

¿Problemas con la actualización de mayo? ¿O es culpa de la app de Google?

Algunos sitios web conocidos, han comenzado a llenarse de comentarios negativos sobre un gasto de batería fuera de lo normal, además de teléfonos que alcanzabas altas temperaturas realizando tareas de lo más comunes. Por ejemplo, en este hilo de Reddit, culpan a la actualización de mayo por los problemas citados.

No es el único ejemplo, pues como podemos comprobar en el foro de soporte de Google, hay más usuarios afectados. En concreto, uno de estos comenta que su Pixel ahora le proporciona una autonomía bastante deficiente, llegando a las tres horas de pantalla encendida (mientras que antes alcanzaba el doble).

Muchos de los afectados han contactado con Google, sin obtener una solución al problema. Por lo tanto, se han puesto manos a la obra para reconocer el origen del problema, que no apunta a la app de Google. Algunos usuarios afirman que tras volver a una actualización anterior, los problemas continuan.

«Acabé con una versión más antigua, del 10 de mayo, que sigue consumiendo batería» escribe un usuario afectado en Reddit. Como leemos en el medio especializado, este usuario sospecha que el problema puede estar en el lado del servidor. Así, algo en Google no estaría funcionando como debería, y esto estaría generando el consumo excesivo de batería.

Algo raro pasa con los Pixel

Más allá de esta subida de temperatura, no hemos detectado nada más anómalo. En los ajustes de batería, todo parece estar en orden con unos consumos por app normales. De hecho, la aplicación de Google ha consumido sólo un 2% en el último ciclo de carga en los teléfonos de prueba. No obstante, como muchos usuarios reportan, hemos notado cómo la fluidez que caracteriza a los Pixel se ha visto algo resentida, viendo algunos saltos en las animaciones, cosa que anteriormente no nos ocurría.

No es la primera vez que Google se enfrenta a estos problemas, y es que si la app del buscador no fuera la responsable de los fallos, la culpa recaería sobre el último parche de seguridad lanzado a principios de mes. Aunque el software ‘Made by Google’ suele ser bastante confiable, hemos visto en otras ocasiones como no está exento de problemas. Ya en el pasado hemos visto el error con las capturas de pantalla que desvelan información privada, o el vídeo que reinicia los Google Pixel.